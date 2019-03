《吸血鬼：避世血族2》終推續集！延續第一視點戰鬥模式夠晒刺激

瑞典 Paradox Interactive 宣布,預定於 2020 年第 1 四半期(4〜6 月)在 PC/PS4/Xbox One 等平台推出一款新作遊戲《Vampire:The Masquerade - Bloodlines 2》(吸血鬼:避世血族2),並同步公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為 2015 年將原本擁有《World of Darkness 黑暗世界》IP 的 White Wolf Publishing 給買收後,Paradox Interactive 委託給過去曾開發製作《State of Decay 2》、《Killing Floor:Incursion》、《Gears of War》等人氣遊戲開發者們全新組成的新遊戲開發工作室 Hardsuit Labs 全新打造,以人氣桌遊 TRPG《Vampire:The Masquerade》為題材的人氣動作 RPG《吸血鬼:避世血族》睽違 15 年之久的最新續作。

在這次的系列最新作二代中,將會以由吸血鬼掌權的西雅圖黑社會作為背景,描述被捲入被稱為「Mass Embrace」,專門用來量產低階吸血鬼的量產儀式,因此而成為新生吸血鬼「Childe」的主角,如何透過加入各式各樣的吸血鬼血族,為整個吸血鬼社會與上階貴族們帶來全新震撼與改變的冒險故事!而且在這次的二代裡,也將再度邀請曾在 Troika Games 參與前作開發的腳本作家「Brian Mitsoda」參與製作,也是喜歡一代的粉絲們所絕對不容錯過!

至於在這次的二代遊戲內容方面,本作與前作相同為一款動作 RPG 遊戲,而且遊戲中也將會繼承前作例如像是在超近距離下戰鬥的第一人稱視點動作戰鬥玩法,以及可以隨着玩家們加入的血族不同,使自己獲得的能力與能承接的任務產生改變的遊戲系統等設計,在畫面與 UI 介面等各方面也都會比之前一代更加提升強化,讓玩家們能再度展開全新的血族黑幫勢力之戰!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

