女性向、BL遊戲網路平台「animate GAMES」預定2019年春天推出！

（gamebase）

遊戲動漫
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喜愛女性向與 BL 遊戲的玩家有福啦！日本 Animate 於今（22日）公開了預計在今年春天推出，能在電腦與手機上輕鬆享受人氣女性向與 BL 遊戲的網路平台「animate GAMES」（原名：アニメイトゲームス）。玩家能利用這項平台購買 PC GAME 與網頁遊戲移植的諸多人氣作品。

官方也同步表示這次獨家取得由 SUCCESS 即將推出的戀愛文字冒險遊戲新作《Circle～重返相遇的世界～》（暫譯，原名：Circle～環り逢う世界～）的獨佔販售權，而在 3 月 23、24 日兩天所舉辦的活動「AnimeJapan 2019」上，玩家可以前往 Animate 的攤位試玩《Circle～重返相遇的世界～》並同步進行事前登錄。

（gamebase）

想使用此平台的玩家需要在 Animate 線上商店購買「Animate Coin」，日後也預定推出實體店面限定的下載卡，對此服務有興趣的玩家可以到官網與官方Twitter持續注意相關後續消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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