《DEAD OR ALIVE 生死格鬥：沙灘排球維納斯假期》PC繁中版推出

本作為 2017年起在日本 DMM 營運的《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》移植至Steam的版本。玩家將扮演「維納斯群島」的島主協助十名女孩們，在美麗與強勁的祭典「維納斯競賽」中獲勝，並與女孩們共譜美好回憶。本作中會定期新增種類豐富的泳裝或飾品，提供多樣選擇，玩家可以為隊上的女孩自由搭配造型。

台灣光榮特庫摩表示，為慶祝登陸 Steam 平台，即日起舉辦活動「第一次的睡衣派對」。島主的專屬助手「海咲」為了與其他女孩們加深感情而精心籌備「第一次的睡衣派對」。本活動為期間限定競賽，依照獲得的活動點數可以獲得各種報酬；收集獲勝時有機率掉落的道具，可以在活動商店中交換豪華獎品。

+ 10 + 9 + 8

此外，「流行套裝扭蛋」將與活動同時開放。開放期間中，獲得「海咲」專用泳裝的機率上升，玩家將更有機會獲得附「海咲」登島證的SSR泳裝「晨起薄衫」及SSR泳裝「純白色開衩連身裙」。請務必把握此機會邀請「海咲」來到玩家的島上。

五日限定的「歡迎！新任島主大人優惠活動」也於即日起開跑。活動期間中，將可獲得「SSR泳裝必中抽卡券」等超值商品；使用必中抽卡券一定會取得超稀有的SSR泳裝，獲得各個女孩對應的SSR泳裝後，還能招待該女孩參加維納斯競賽。另外，遊玩Open Beta的玩家還可獲得特典SR飾品「開始紀念髮圈」。

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》製作人早矢仕洋介（gamebase）

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》製作人早矢仕洋介專訪

Q：推出《DOAXVV》Steam 版本的契機為？請與台灣玩家介紹其特色與推薦遊玩的要素

A：日本推出的DMM版後廣受好評，應亞洲玩家熱情要求我們推出了Steam版。本作為玩家提供每日與可愛的女孩們盡情遊玩的美妙假日時光。另外在假日中與女孩加深關係收集「回憶」，還能夠更加深入地了解女孩們的可愛之處。

特別要推薦給台灣玩家體驗的是，能與本作原創登場角色「海咲」一起度過的假日時光。作為至今為止的DOAX系列中所沒有的“鄰家女孩”，玩家能夠感受到一種「希望她每天陪伴身旁」的親近感。

Q：《DOAXVV》人氣女角 Misaki （海咲）現在也要加入《DOAX 3 Scalet》當中了，請問這位角色的設計動機，以及推出後的玩家反應？

A：我們想讓她成為「彷彿真實存在與身邊一般，未經修飾的女孩」，想像了一個「照顧島主的打工女孩」來進行了角色的創作。作為時常陪伴在島主身邊，一起煩惱，一起驚訝，一起歡笑的存在。

作為和島主最親密的女孩，對於島主的行動必定有所回應，我們希望玩家能夠從海咲身上獲得到一種「“希望她每天陪伴身旁」的感覺。實際上她也受到了各位日本島主的好評，不僅成為了《DOAXVV》不可或缺的「看板娘」，還在《DOAX3 Scarlet》這樣的家機遊戲登場了。這件意料之外的事讓我們非常開心。

Q： Steam 版除了 Misaki 以外，像是 Nagisa 、 Tamaki 、Fiona、Runa也會加入嗎？

A：在日本推出的DMM版中，除了海咲之外的新追加角色也受到了非常多日本島主們的喜愛，我們希望今後有機會能夠將她們也招待到各位Steam版玩家的島上。

Q：《DOAXVV》DMM版本有跟《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》動畫劇場版、角川文庫《涼宮春日》等作品進行異業合作，Steam 版玩家是否也能體驗到這部份？

A：目前暫無實施合作的計劃，但今後如果有了合作會向大家做介紹。



Q：《DOAXVV》有因為 Steam 版能有別於 DMM 版的更紳士內容表現嗎？對於 Mod 的看法是？

A：我認為每個地區的價值觀各不相同，針對各個地域文化進行的調整是必要的。關於MOD，我們作不推薦。作為一個長期運營的遊戲，我們希望能夠提供比MOD更有吸引力的內容。

Q：由於現在手機也是主流平台，如何看待本系列推出手遊產品的計畫？

A：雖然目前沒有類似計劃，但今後的話還不好說呢……

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO