【AJ2019】「Anime Japan 2019」參展廠商帶來最新作品情報（上）

「Anime Japan 2019」於東京舉行，作為動漫界盛事，今年同樣有大量值得回顧的情報，一於帶大家看看！

平成年間最後的動漫盛事「Anime Japan 2019」（後簡稱 AJ2019）於 3 月 23、24 日開放一般參觀，25、26 兩日則是 B2B 商業日。在東京國際展示場舉辦的第六屆 AJ2019，超過 1200 家廠商參展，還有多數人氣聲優登壇的豐富舞台活動，聚集了最多最新的動漫、模型相關作品情報。

NBC環球娛樂

帶來《魔法禁書目錄》、《科學超電磁砲》系列超過 50 名角色的立牌，還有其他相關作品如《高校星歌劇》、《黃金神威》等，最棒的是《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了》第三季動畫決定製作的消息也在場內披露。

東映動畫

擁有《航海王》、《七龍珠》等強大作品的東映動畫，在《航海王》動畫系列播出迎來 20 週年的 2019 年，展區也以紀念劇場版《ONE PIECE STAMPEDE》為主題進行佈置。除此之外，《七龍珠超 布羅利》、2020 年將上映的《劇場版數碼寶貝（暫定）》也都有相關展示。最讓大家懷念的經典作品《小魔女 DoReMi》也確定將要製作新作，現場當然也設置了拍照背板。

Studio Pierrot（ぴえろ）

動畫製作公司 Studio Pierrot 成立 40 週年，這次在 AJ2019 的展出回顧了過去 40 年的歷史，從1980 年代的《福星小子》、90 年代的《夢幻遊戲》、到 2010 年為止的《王者天下》、《阿松》、《東京喰種》等，動漫迷心中至少都有一兩部名作是從這家製作公司出品的，不只是題材廣闊，粉絲的年齡層也相當厚實。

KADOKAWA

角川承包近年許多輕小說改編的動畫作品，包括《Re:從零開始的異世界生活》、《幼女戰記》、《OVERLORD》、《為美好的世界獻上祝福！》等，這次便以這些異世界轉生系作品為攤位主題，在 AJ2019 現場展出許多作品的名場面截圖以及 PV，也能到此朝聖主演聲優們的親筆簽名。聯合上述四部作品的《異世界四重奏》將要在四月開播，現場也有相關展出。

BANDAI SPIRITS

在今年做了部門整合、改頭換面的 BANDAI SPIRITS，這次一樣帶著自家最強作品《機動戰士鋼彈》參展。迎來播出 40 週年的《機動戰士鋼彈》，以模型商品為首的展示再次宣告了萬代在模型界屹立不搖的地位，同時還推出與日本職棒 12 支球隊聯名的鋼彈模型。其他還有《聖鬥士星矢》、《超人力霸王》、《假面騎士》等許多作品的模型展示，入口處也展示巨大哥吉拉雕像。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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