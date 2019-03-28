PS VR 專用《Marvel's Iron Man VR》即將正式推出

SIE 宣布，預定於 PS4 主機上推出一款 PS VR 專用，以美國漫威旗下人氣英雄「鋼鐵人」為題材的新作遊戲《Marvel's Iron Man VR》（漫威鋼鐵人VR，中文名暫稱）登場。

《Marvel's Iron Man VR》為一款以漫威旗下人氣英雄「鋼鐵人」作為主題的動作射擊遊戲，玩家們在遊戲中將再度化身為這名知名美國英雄東尼史塔克，並穿上各式各樣的鋼鐵裝，展開遊戲版原創的動作冒險戰鬥！同時本作除了將會有遊戲版原創的故事與冒險，並支援第一人稱視點的射擊戰鬥之外，還將會收錄各式各樣 名的夥伴與敵人在遊戲內登場，玩家們還可以如電影般化身鋼鐵人在世界各地飛行冒險，並透過 VR 演出，帶給玩家們更加身歷其境的遊戲樂趣！

另外在遊戲中，也將會針對玩家們的鋼鐵裝與技能加入讓玩家們自訂的要素，玩家們可以藉此來自行打造自己的鋼鐵人特色，透過各種鋼鐵裝與技能的搭配組合，創造出自己原創獨特的全新鋼鐵人，也為遊戲帶來更多趣味性與挑戰性，喜歡「鋼鐵人」的粉絲們可千萬不要錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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