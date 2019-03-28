Bethesda旗下多款新作確定將登上Steam平台！

Bethesda 在 2018 年以希望能夠直接提供玩家客服和技術服務為由，將《異塵餘生 76》PC 版列為 Bethesda.net 獨佔作品，而據預計於 5 月 14 推出的《狂怒煉獄 2》預購資訊看來，Bethesda 貌似也無意在熱門數位發行平台 Steam 上推出，讓不少玩家開始好奇 Bethesda 是否也走向了靠獨佔作品推廣自家平台的作法。

不過早已習慣使用 Steam 也不必太擔心未來玩不到 Bethesda 旗下的作品 ，因為近期官方便於推特上發佈了消息，表示《狂怒煉獄 2》已確立會在 Steam 平台上推出，連同預計於今年推出的《Wolfenstein Youngblood》、《Wolfenstein: Cyberpilot》以及《毀滅戰士：永恆（暫譯：Doom: Eternal）》都將會登上 Steam 平台。

而原先為 Bethesda.net 獨佔作品的《異塵餘生 76》也將在近期登上 Steam 平台，但就期推出至今的表現和引發的話題來看，大概是不會有什麼玩家敢碰了（？）。去年的關注焦點《上古卷軸 6》以及《Starfield》並未被官方提及，推測是因遊戲還處於早期開發階段還未確立上市平台，所以並未列出。

另外，雖然 Bethesda 已預告會將多數的新作開放至 Steam 平台販售，但 Bethesda.net 依然還是有些獨佔的好處吸引玩家，官方在近期便以慶祝《上古卷軸》系列 25 周年為由，於 Bethesda.net 推出了《上古卷軸 3》限時免費下載的活動（將於 3 月 26 號截止），有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO