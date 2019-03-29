《閃亂神樂》「爆乳製作人」高木謙一郎宣佈退出 Marvelous

過去曾參與日本 Marvelous《閃亂神樂》系列的爆乳製作人「高木謙一郎」，宣布正式退出 Marvelous。高木謙一郎表示，「目前已經在開發一款新作遊戲，與 Marvelous《閃亂神樂》系列之間的合作也將會持續延續。」

離開 Marvelous 的主因

據高木表示，「之所以會選擇離開，最主要的原因，還是從去年左右就開始成為話題的遊戲內性感表現規範……由於在規範下，很多內容都被 NG 擋下，對遊戲開發製作造成很大影響。雖然自己也歡迎對特定類型或範圍的自我規範與限制，並希望能在規範內發揮出最大的創意，但現在的狀況卻變成這樣做出來的作品，還能稱為《閃亂神樂》？還是玩家們想要玩的東西？自己對此抱持很大的疑問。」

「爆乳製作人」高木謙一郎（gamebase）

與《閃亂神樂》系列持續合作

而隨著高木這次宣布離開 Marvelous，由他主導開發的《閃亂神樂》系列將會如何，也成為玩家們關注的焦點。據高木自己表示，現時點《閃亂神樂》系列還有好幾款新作正在開發與營運中，例如像是手機版的《忍術大師 閃亂神樂 New Link》，由於有自己獨立的開發營運線，因此並不會受到高木離職影響而會繼續營運。

（gamebase）

至於像是《閃亂神樂 7even～少女們的幸福～》等最新作，高木表示，「由於基本角色、故事與系統都已經完成企劃在進行開發中，而且《閃亂神樂》系列除自己外，還有許多製作人／助理製作人協助開發，因此在高木離開後，或許會由自己持續完成，或是會改由其他製作人接手，這部分還要看 Marvelous 覺得怎樣去調整最好才能確定。」

不過高木也表示，「雖然自己離開，但《閃亂神樂》的『爆乳製作人』這個名號還是會依然存在，基本上會比較偏向是類似原作者那樣的存在。」

高木謙一郎原案多媒體泛娛樂作品進行中

而高木也藉著這次機會表示，「自己除了《閃亂神樂》外，還有其他企畫也正在進行中。目前雖然遊戲名稱與平台等細節還不能對外公開，不過這是一款獨立於《閃亂神樂》之外的原創正統熱血作品，雖然現在決定離開 Marvelous，但這項由自己擔任原案的企劃還是會繼續參與完成。



同時，這項企劃除遊戲外，也將會預定推出動畫版本。而且動畫版還將會邀請有『爆乳監督』之稱的『金子ひらく』擔任導演，角色設計則是會由『鳴子ハナハル』（日本漫畫家，作品包括《U.F.O.》、《明天的我》等等）負責，並由 Marvelous 發行；目前這項企畫已經進行了一年半左右的時間，還請大家期待。」



同時，高木也表示，「雖然自己過去也曾想過製作例如像是《Final Fantasy》，或是像成龍電影那樣的動作遊戲，不過在離開 Marvelous 之後，雖然工作場所或作品性或許會跟之前有所改變，但自己將會活用自己過去的經驗與所能，去製作自己真正想做的東西，這個基本核心是不會改變的，自己將會針對這點努力下去作，也請大家期待之後的發表。」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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