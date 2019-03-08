【Switch】《忍紓壓閃亂神樂》發售　開始心如鹿撞的肌膚接觸！

SEGA Games宣布，Marvelous Inc. 開發的人氣系列《閃亂神樂》的Nintendo Switch平台最新遊戲《忍紓壓閃亂神樂》於3月7日在香港、台灣、韓國、東南亞區域發售繁體中文版。

《忍紓壓閃亂神樂》（gamebase）

以《閃亂神樂》×「HD震動」展開、令人小鹿亂撞的肌膚接觸遊戲！

《閃亂神樂》的第一款遊戲自2011年登場後，是針對多個平台發售多款遊戲的人氣系列。2018年春季在PS4平台發售重製系列原點的《閃亂神樂Burst Re:Newal》。《忍紓壓 閃亂神樂》使用只有Nintendo Switch主機才辦得到的全新展開，有效使用「HD震動」來進行演出，是款充滿魅力的遊戲。

發售亞洲特別版！

亞洲特別版本中除了「飛鳥」「雪泉」「紫」「兩奈」「詠」五位登場人物外，還收錄在日本另以下載內容發布的所有服裝跟場景設定。另外，僅限首批製造版本，附有使用八重樫南老師特繪插圖的亞洲特別版原創封套。

在下課後的教室，與你展開的身心紓壓療程

突然被叫出去，下課後前往教室的「你」。在那裏等待着的她，身上帶着與平時不同的氛圍。從握着「你」的手的她傳來的心跳聲......那是一切的開始。



因按摩而有所變化的她的身影跟故事！使用Joy-Con的HD震動體驗舒服的按摩。享受跟她的肌膚接觸吧。從手掌心的按摩開始，根據觸碰的部位，當場的氣氛也會有變化。她會露出與平時不同的一面、深層心理。「社團的學妹」「妹妹」「偶像」「家庭教師」等等，在各式各樣讓人心動的場景，紓緩抱着煩惱的她的身體與心靈，以充滿愛意的肌膚接觸來抓住她的心吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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