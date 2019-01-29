【TpGS直擊】閃亂神樂《忍紓壓》、《Peach Ball》亞洲版情報公開

日本Marvelous與Sega目前正在日本Nintendo Switch主機上推出，台灣也宣布將會分別於2019年3月7日與春天推出繁體中文版的人氣忍者動作對戰遊戲《閃亂神樂》系列爆乳純愛年代記《忍紓壓 閃亂神樂》（シノビリフレ -SENRAN KAGURA-）與爆乳極致彈珠台《Peac Ball 閃亂神樂》（PEAC BALL 閃乱カグラ），為歡慶台北電玩展開幕，系列製作人「高木謙一郎」也特地親臨現場，為玩家們公開這兩款新作遊戲的最新情報與玩家一起同樂！

活動現場還有粉絲們帶系列作遊戲片來現場。（Gamebase）

活動一開始，首先高木製作人與可愛的飛鳥先針對《忍紓壓 閃亂神樂》進行實機展示，讓玩家們可以透過實機展示與製作人的說明講解，來更加了解這款系列作的遊戲魅力！附帶一提，預定於3月7日推出繁體中文字幕／日文語音繁體中文版的亞洲版，除了將會收錄包含新角色「雪泉」在內的五個角色完整登場之外，首批限定特典將會附贈使用繪師「八重樫南」特別繪製插圖的亞洲原創專用封套，也是喜歡本系列的粉絲們到時所絕對不能錯過的唷！

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除了《忍紓壓 閃亂神樂》之外，高木製作人也在現場為玩家們帶來《閃亂神樂 Peach Ball》的最新中文宣傳影片。目前這款讓玩家們透過Switch主機HD震動功能感受真實觸感的人氣作繁體中文字幕／日文語音繁體中文版，預定將於2019年春天正式推出，亞洲版將會有專屬插圖封面，也是喜歡系列作的粉絲們務必要來嘗試看看的唷！

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而在活動結束後，高木製作人也特地接受媒體訪談，為玩家們帶來有關系列的最新情報，喜歡《閃亂神樂》系列的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

有關《忍紓壓 閃亂神樂》

Q、本作最早發布時，有用布丁晃動來表現胸部晃動的感覺，請問還有拿什麼來做為製作上的研究？

高木爆乳製作人：布丁之外還有水球，還有利用比較硬的如刷子或穴道按摩器之類來試，有使用各種物體探索各種的觸感來表現。開發時其實有把遊戲內收錄的那些道具或身邊的物品拿來真實實際試用，看看那個感覺。

Q、《忍紓壓》有使用Switch的HD震動來開發，跟其他遙控器震動的感覺比起來差異之處是？

高木爆乳製作人：因為以往控制器的震動只有強弱，屬於比較固定式的。HD震動可以表現出更多不同的震動，明顯差異就在這上面。比如說之前遙控器的震動比較強烈，感覺比較硬；HD震動感覺就是比較柔軟性的震動，所以HD震動的品質比較高。



Q、Switch還有動態感應與紅外線等其他功能，有考慮用這些功能來進行製作？

高木爆乳製作人：在本作中，有一些利用紅外攝影機或動態偵測等那樣的動作，去拍如大腿或胸部之類的地方，本來就有應用到紅外線攝影機與動態偵測等技術在進行開發。

製作人高木謙一郎（Gamebase）

Ｑ、本作DLC目前除了服裝配件外，有可能追加新的模式或玩法？

高木爆乳製作人：追加新要素目前是沒有的，本作本來算是《閃亂神樂 Peach Ball》附屬的小遊戲，但因為覺得可以作更多不一樣東西，才把它獨立出來。DLC方面之前套組都有，之後不會有追加要素。這次亞洲版會把所有DLC都放進套組裡面讓玩家取得。

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Ｑ、本作日版已經推出一段時間，目前玩家反應如何？

高木爆乳製作人：因為它比較不是一般玩家熟悉的正統派動作遊戲，所以受歡迎度還不錯，去年推出的時候在下載排行榜是第三名，日本反應是還不錯的。

有關《閃亂神樂 Peach Ball》

Q、目前會考慮追加更新角色？

高木爆乳製作人：目前沒有預定追加角色，如果大家出了後反饋很好，就會考慮出二代，到時可能就會加入一些其他角色。比如貧乳角色，但到時可能彈珠會比較沒彈性，玩起來或許會有不一樣的感覺？



Ｑ、這次是把女孩改成獸娘形式登場，製作人有調查過哪種獸娘最受歡迎？製作人自己最喜歡的又是？

高木爆乳製作人：目前最有人氣的就是雪泉跟貓的貓娘組合，因為貓在日本是很受歡迎的寵物。個人的話，最喜歡的是紫加上熊的組合，因位紫是室內活動比較多的室內派，自己也是都宅在家裡玩遊戲的室內派，所以個人比較喜歡這個角色。

Q、《閃亂神樂》之前都是主打動作遊戲玩法，這次《Peach Ball》之所以會選擇彈珠台玩法的理由是？

高木爆乳製作人：這次Switch新機種有新的功能，自己一直以來也想嘗試新東西，所以才會產生這款彈珠台遊戲。



Q、除了原本的動作與這次的彈珠台玩法外，之後還會想嘗試怎樣不一樣的《閃亂神樂》挑戰？

高木爆乳製作人：目前雖然還沒決定，但如果可以想作躲避球類的看看。基本上大概就是想作運動類相關的。還有像是之前出過的水槍，那款也是自己在嘗試的作品。

製作人高木謙一郎（Gamebase）

Ｑ、承上，所以如果作躲避球，也會保留衣服可以打破的爆衣設計？

高木爆乳製作人：正如各位所想像的，會想作這樣的東西。另外足球或許也是可以的。



Ｑ、喜歡彈珠台類型遊戲的玩家，會希望台子種類能很豐富，但這次彈珠台的種類只有兩種台子，之後會考慮追加？

高木爆乳製作人：目前彈珠台種類方面，變化上如四季的變化或圖片的變更是有的。之後如果人氣與玩家反應不錯，可能會考慮以續作方式追加更多要素。



Ｑ、承上，製作人有提到，如果玩家有新想法等，會考慮作到續作裡面，所以目前續作企畫中？

高木爆乳製作人：目前續作企畫是沒有的，現在就是要等這兩款上市後看玩家反應如何，如果人氣高，當然會想繼續出續篇。我們團隊只有一組，不只《閃亂》系列，還有其他作品，如果要一次全部作，怕會忙不過來，所以會先把重心放在《閃亂神樂 7Even～少女們的幸福～》（閃乱カグラ 7EVEN -少女達の幸福-，中文名暫稱）或其他新作上面。

高木謙一郎透露《閃亂》系列暫無續作企畫（Gamebase）

其他部分

Q、這次兩款遊戲都是各收錄五個角色，選角基準是？

高木爆乳製作人：一方面是因為粉絲中這五個角色很有人氣，加上他們故事也很有興趣，加上自己本身也比較喜歡這些角色，所以才選她們。



Q、製作人來台灣蠻多次，這次來的感想？

高木爆乳製作人：每次來都覺得粉絲們都很熱情，加上每次來都能吃到很美味的料理，這兩個讓自己印象很深刻。



Q、製作人之前曾在YouTube上架生放送影片，因為太刺激被下架，對此的想法是？

高木爆乳製作人：其實之前一開始有料想過，雖然覺得這樣或許不太好，但就結果而言，受到大家注目造成話題，從這個角度想來也是不錯的。



Ｑ、如YouTube這種全球性平台，在尺寸上在全球會有不同阻礙，當初《閃亂神樂 7Even》發表時也有遭到這樣的困難，可以分享一下製作人的？或是途中遭遇的挑戰？

高木爆乳製作人：目前我們開發還在持續中，但因為現在規則比較嚴格，開發中一開始設想的方向性必須要改變；但有時自己也會想，「改變真的好嗎？」這點目前內部還在討論中。當然還有其他方式，如扯到性感方面的東西都撤掉，當成真正動作遊戲，但這樣還算是《閃亂》系列嗎？這點內部也很傷腦筋，目前也在研討中。



Q、關於SIE有針對遊戲內露出太過性感進行審查的政策，製作人看法是？這是這次Switch獨佔的原因？未來會考慮轉換平台嗎？

高木爆乳製作人：首先在政策方面，對於這點因為這是目前世界的潮流，不管遊戲或動漫都是這樣的走向，這是沒辦法的事情。但一方面來說也覺得很可惜，想說怎麼會這樣，自己每天心情都很複雜。因為自己也有女兒，對這樣的規則也是有贊成的部分，但在遊戲製作上也有無可奈何感，所以心情很複雜。



至於這次Switch獨佔，並不是因為上述理由，而是因為它有HD震動，可以完美表現出自己想要呈現的遊戲感覺。至於轉移平台，自己也很困擾，如果只有專屬一個平台也不太對，自己對此也感到很煩惱。



Ｑ、製作人一直在挑戰新功能，如N3DS有挑戰立體視覺，這次是挑戰HD震動；那VR可說是結合這些內容的大成，會考慮用VR來表現《閃亂》？

高木爆乳製作人：在VR方面，自己覺得VR現在在功能面上還有點不夠，技術還不夠成熟，沒辦法在上面完整表現自己想要傳達的東西，會等VR更加完熟才會考慮。例如現在VR要戴面罩這很麻煩，所以會等時機成熟再來考慮。



Q、《閃亂》系列都是以女主角視點為主，但這兩作都是以玩家主視點來增加代入感，會選擇以第一人稱男性視點來進行遊戲的理由？

高木爆乳製作人：以往的話我們是以第三人稱來看少女們的故事，就是以旁觀者角色來代入，但本次因為對應HD震動等表現，增加與少女們的互動，有點像外傳那樣的感覺，算是一個新的嘗試；在遊戲中也以與少女們的互動為主，所以才採用讓玩家們以第一人稱視點的角度來跟女孩互動。



Ｑ、《閃亂》之前有出過《New Wave》與《New Link》兩款手機遊戲，其中包含《New Link》的新登場角色在內總計28名少女都有在動畫裡推出，之後可能會推出以《New Wave》為主的手機動畫或遊戲？

高木爆乳製作人：《New Wave》是手機版遊戲，裡面角色很多，目前是沒有這樣的打算的要推出以這些角色為主的作品。

Ｑ、《閃亂》系列在亞洲與日本都已經推出很多款作品，製作人有觀察到日本跟亞洲玩家在偏好上的差異？

高木爆乳製作人：對於女性的偏好方面，兩邊都很像。世界各地的玩家果然都很喜歡胸部。



附帶一提，當初N3DS有辦角色投票活動，最後是唯一貧乳的未來第一名。自己覺得不管胸部不分大小，只要有就很好。自己雖然喜歡Ｇ，但覺得其實就算Ａ或Ｂ也都不錯。



Q、給台灣玩家的話。

高木爆乳製作人：自己從第一次來台灣到現在已經五年，覺得台灣玩家都很熱情，這次推出不一樣的《閃亂》，加上亞洲新的封面，希望大家可以多多支持。關於其他玩家們期望的遊戲，自己也是努力製作中，希望今後大家可以一直愛護《閃亂》系列，謝謝各位玩家。

高木謙一郎（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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