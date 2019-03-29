馮盈盈玩高達　率先上旺角TAMASHII SPOT睇龍珠 超合金 幪面超人

連登仔稱為FYY的港姐馮盈盈，率先去了旺角朗豪坊BANDAI TAMASHII SPOT專門店，高達、龍珠、Marvel都玩，但她最最投入的其實是玩《美少女戰士》變身棒！這新店不單只window display，還會有新貨Touch ＆ Try試玩區，想換換FYY玩過的高達，要盡快去參觀啦。

BANDAI轉藍logo後在香港區密密有動作，比如將軍澳賣網店珍藏貨、荃灣有景品pop up store，而旺角朗豪坊10樓NAMCO機鋪旁邊又增設了一家長期店TAMASHII NATION SPOT，形式有點像已經結業的秋葉原站東西通道 Tamashi Nations AKIBA showroom，雖然地方細細，也沒有現貨賣，但就不定期會有未發售新貨展出。以旺角「魂SPOT」試業日為例，場內就有Gundam新可動系列、SHF龍珠超布洛尼、Keroro Robot、SHF Captaion Marvel、超合金魂三一帝皇等新作。

雖然地方細細，也沒有現貨賣，但就不定期會有未發售新貨展出，你看FYY睇到多興奮，交足戲呀。

雖然正式開業時不會常常有model和FYY長駐，但仍然有很多美少女戰士和其他女仔玩具，男女都適合來參觀。

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這新店不單只window display，還會有新貨Touch ＆ Try試玩區，想換換FYY玩過的高達，要盡快來參觀啦。

7月發售的超合金魂GX-87 GETTER EMPEROR （鍾世傑攝）

GETTER EMPEROR可分拆為3部戰艦。（鍾世傑攝）

未發售的驚奇隊長SHF（鍾世傑攝）

雖然少了一隻，但場面仍然壯觀，大家可以點擊圖輯看所有SHF拉打展品。（鍾世傑攝） 平成最後幪面超人電影上映時，SHF系列配合「時王」出場，一口氣出了時王、Giez，以及19位前輩拉打的新包裝版本，但場內其實欠了一款，考考大家，知不知到那位騎士缺值？

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