SEGA MEGA DRIVE Mini迷你世嘉五代發售日確定【SEGA Fes 2019】

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【SEGA MEGA DRIVE Mini / SEGA GENESIS 迷你世嘉五代】世嘉正舉行一年一度SEGA Fes 2019期間，公布遊戲迷一直期待的迷你世嘉五代（SEGA MEGA DRIVE Mini）確定推出日！

早前SEGA官方在網上舉行全日本國民投票，讓玩家決定MEGA DRIVE mini（迷你世嘉五代），投選6款將會出現在這經典主機迷你化後的作品，結果於3月30日至3月31日、於東京秋葉原舉行的SEGA Fes 2019中公開。

【Mega Drive Mini】世嘉官網搞「小圈子」投票、得三隻遊戲揀？

去年現真身，SEGA在今年SEGA FES 2019終於公開迷你世嘉五代推出日

去年SEGA Fes 2018中，迷你世嘉五代才現真身，事隔一年多後才正式有推出日期。

於SEGA Fes 2019的舞台活動上，SEGA終於確定SEGA MEGA DRIVE Mini（歐美版GENESIS MINI）的正式全球推出日期為2019年9月15日，MEGA DRIVE Mini單手掣版 以6,980日圓、雙手掣版以 8,980日圓發售同時確定部分遊戲內容：收錄共40款遊戲：確定會有超音鼠Sonic 2、Puyo Puyo 2、Shining Force、惡魔城 血族（Castlevania Bloodlines）、Powerball、Gunstar Heroes、Comix Zone、Rent-a-Hero、Space Harrier II及魔導物語2！

原版手掣重現

SEGA同時公布，MEGA DRIVE Mini的手掣會採用1:1原版MD 6鍵手掣，比迷你紅白機、迷你超任等同樣是經典重出的主機，這部MEGA DRIVE Mini更可以用來「打機」；而在公布中的遊戲列表，只包括MEGA DRIVE Mini，未有確定歐美版GENESIS Mini的具體遊戲內容。

MEGA DRIVE Mini 部分確定遊戲【點擊放大】

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