【SEGA MEGA DRIVE Mini / SEGA GENESIS 迷你世嘉五代】世嘉正舉行一年一度SEGA Fes 2019期間，公布遊戲迷一直期待的迷你世嘉五代（SEGA MEGA DRIVE Mini）確定推出日！

早前SEGA官方在網上舉行全日本國民投票，讓玩家決定MEGA DRIVE mini（迷你世嘉五代），投選6款將會出現在這經典主機迷你化後的作品，結果於3月30日至3月31日、於東京秋葉原舉行的SEGA Fes 2019中公開。

去年現真身，SEGA在今年SEGA FES 2019終於公開迷你世嘉五代推出日

去年SEGA Fes 2018中，迷你世嘉五代才現真身，事隔一年多後才正式有推出日期。

於SEGA Fes 2019的舞台活動上，SEGA終於確定SEGA MEGA DRIVE Mini（歐美版GENESIS MINI）的正式全球推出日期為2019年9月15日，MEGA DRIVE Mini單手掣版 以6,980日圓、雙手掣版以 8,980日圓發售。同時確定部分遊戲內容：收錄共40款遊戲：確定會有超音鼠Sonic 2、Puyo Puyo 2、Shining Force、惡魔城 血族（Castlevania Bloodlines）、Powerball、Gunstar Heroes、Comix Zone、Rent-a-Hero、Space Harrier II及魔導物語2！

原版手掣重現

SEGA同時公布，MEGA DRIVE Mini的手掣會採用1:1原版MD 6鍵手掣，比迷你紅白機、迷你超任等同樣是經典重出的主機，這部MEGA DRIVE Mini更可以用來「打機」；而在公布中的遊戲列表，只包括MEGA DRIVE Mini，未有確定歐美版GENESIS Mini的具體遊戲內容。

MEGA DRIVE Mini 部分確定遊戲【點擊放大】