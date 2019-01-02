格鬥三人組強勢回歸！《Streets of Rage 4》最新遊戲畫面曝光

法國 DotEmu 與 Guard Crush Games、Lizardcube 目前開發中，至於推出平台與時間都還未定的人氣橫向卷軸類型動作遊戲《怒之鐵拳》（港名：格鬥三人組）（Bare Knuckle／Streets of Rage／ベア・ナックル）系列最新作四代《Streets of Rage 4》，官方特地公開遊戲最新畫面讓玩家們確認欣賞。

《Streets of Rage 4》（格鬥三人組4）為一款由法國 Lizardcube 所開發，日本Sega於1991年在MD主機上推出的人氣橫向卷軸類型動作遊戲《怒之鐵拳》系列最新作四代。在這次遊戲裡，玩家們將再度操作系列主角「Axel Stone」與女主角「Blaze Fielding」，使用各種華麗的招式動作來將關卡上阻擋在自己前方的敵人都給一一打倒，享受系列一貫的豐富動作魅力，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

人氣橫向卷軸遊戲《Streets of Rage 4》（格鬥三人組4）​遊戲畫面公開！（點圖放大）▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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