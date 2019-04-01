《魔獸爭霸Warcraft》I、II數位版上架！新增高清模式　可離線玩

Blizzard Entertainment於3月8號宣布與數位發行平台GOG進行合作，率先推出了《暗黑破壞神》（Diablo）初代數位版後便引起了不少關注，而《魔獸爭霸》（Warcraft）與《魔獸爭霸2》數位版也會隨後推出的消息更是成了不少玩家的熱門話題。

在消息曝光幾個禮拜後，官方也終於在今日正式讓《魔獸爭霸》與《魔獸爭霸 2》數位版登上 GOG 公開販售。除了可在當前的電腦系統正常運行外，《魔獸爭霸 2》購買後將有兩種版本可體驗，分別為支援高解析度螢幕體驗以及原版本畫面遊玩模式，前者在多人對戰模式中僅能選擇區域網路模式，後著則是可透過 Battle.net 與全球玩家交手。

《魔獸爭霸》以及《魔獸爭霸 2》分別以 5.99 美元（約港幣47元）和 9.99 美元（約港幣78元）的價格在 GOG 正式販售，玩家若想一次將兩款經典收齊，GOG 也推出了價值 14.99 美元（約港幣118元）的組合包供玩家選擇，兩款作品都不會有強迫網路連線和 DRM 保護的限制，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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