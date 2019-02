《魔獸爭霸3》玩家自製地圖變獨立遊戲！《Rise of Legions》亮相

【Rise of Legions PC遊戲】《魔獸爭霸3》的地圖編輯器締造了許多極具創意的遊戲模式,有些甚至發展成為獨立個體的遊戲,像是眾多玩家所熟悉的《英雄聯盟》便是其中一個例子,它便是《魔獸爭霸3》玩家自製地圖「Defense of the Ancients(DOTA)」的延伸作品。而近期貌似也有另一個玩家自製地圖的設計獲得重視,準備以一個獨立個體作品的形式挑戰當前的遊戲市場。