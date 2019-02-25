《魔獸爭霸3》玩家自製地圖變獨立遊戲！《Rise of Legions》亮相

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【Rise of Legions PC遊戲】《魔獸爭霸3》的地圖編輯器締造了許多極具創意的遊戲模式，有些甚至發展成為獨立個體的遊戲，像是眾多玩家所熟悉的《英雄聯盟》便是其中一個例子，它便是《魔獸爭霸3》玩家自製地圖「Defense of the Ancients（DOTA）」的延伸作品。而近期貌似也有另一個玩家自製地圖的設計獲得重視，準備以一個獨立個體作品的形式挑戰當前的遊戲市場。

《Rise of Legions》是一款由獨立開發團隊Broken Games所打造的PC即時戰略遊戲，該作的基礎設計概念便是取自知名《魔獸爭霸3》玩家自製地圖「Castle Fight」。玩家可從三個各具特色的軍團陣營中挑選想要的單位和建築，建構好自己的軍團後便可與其他玩家進行1V1對戰，或是嘗試挑戰模式來突破電腦AI控制高難度軍團。

遊戲目前還處於開發階段但已在Steam平台展開公開測試，並預計在未來加入2v2、天梯和客製遊戲模式等多人對戰相關的內容，除此之外也會持續加入新的單位、造型以及軍團陣營選擇，玩家若喜愛RTS作品或也曾是「Castle Fight」的愛好者，不妨也來試試看這款新作吧！

點圖看更多《Rise of Legions》遊戲截圖▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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