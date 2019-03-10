【RTS】《魔獸爭霸：獸人與人類》丶《魔獸爭霸 2》數位版將上架

Blizzard在近期推出了《暗黑破壞神》初代的數位版的消息後，想必是讓不少 RPG 遊戲愛好者興奮不已，畢竟除了原汁原味的內容外，許多遊戲當時已知的 bug 也都已修復，也解決了作業系統相容性的問題，讓初代得以在 Windows 7、8 以及 10 上正常運行。

而喜愛《魔獸爭霸》系列的玩家也有好消息，除了近期的《魔獸爭霸 3》重製版確立的消息外，Blizzard 也在表示《暗黑破壞神》初代的數位版只是第一波，後續也會將《魔獸爭霸：獸人與人類》以及《魔獸爭霸 2》數位版於 GOG 平台上架，但實際推出的日期還未公布。

《魔獸爭霸：獸人與人類》與《魔獸爭霸 2》都是相當早期的即時戰略作品，兩著皆在當時帶來了相當成功的即時戰略體驗，也成了為玩家奠定《魔獸世界》這項龐大舞台的功臣之一。玩家若相當喜愛《魔獸爭霸》整體世界的構成但未曾嘗試過這些作品，不妨也來藉著這次的機會，以另一種面向來觀看魔獸的歷史吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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