巨人可一擊必殺！《進擊的巨人2 -Final Battle-》體驗版4月推出

日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）預定於 7 月 4 日起在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，繁體中文版也將會同步在台上市的人氣動漫改編巨人狩獵動作遊戲《進擊的巨人》系列最新作《進擊的巨人2 -Final Battle-》，宣布將於 4 月下旬推出遊戲體驗版讓玩家們搶先試玩！

本作為官方針對 2018 年 3 月在 PS4／PS Vita／Switch／Steam 等平台推出的《進擊的巨人2》追加第三季眾多內容全新推出的加強版。在這次遊戲中，除了將會追加動畫第三季登場，總計多達 40 名以上的新玩家角色、新任務與新故事章節等要素之外，還將會收錄對巨人有著一擊必殺威力，但由於數量有限，因此只能在戰鬥中挑戰任務達成時使用的超強力武器「雷槍」，以及可以使用槍械進行遠距離攻擊的「對人立體機動裝置（射擊裝備）」等新武器登場。

本作為官方針對 2018 年 3 月在 PS4／PS Vita／Switch／Steam 等平台推出的《進擊的巨人2》追加第三季眾多內容全新推出的加強版。（Gamebase）

除了新角色、新武器之外，另外在這次的加強版中，也將會追加可以讓玩家們使用自己喜歡角色編組原創兵團，藉此奪回牆壁外領土、體驗遊戲原創世界觀的「壁外奪還模式」等新玩法登場！喜歡本作的玩家們，到時也可以透過官方 4 月下旬的體驗版，來搶先試玩這些最新內容，感受《進擊的巨人》爽快刺激的動作戰鬥魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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