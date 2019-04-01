《進擊的巨人2 Final Battle》中文版開放預購　新增角色情報公開

將收錄人氣動畫《進擊的巨人》一到三季內容的《進擊的巨人 2 -Final Battle-》今日起開放預購，並預定於 7 月 4 日起陸續在 PlayStation4／Nintendo Switch／Steam 推出繁體中文版，原先擁有《進擊的巨人 2》的玩家更可以透過購買下載版「Upgrade Pack」升級。

本作動畫《進擊的巨人》三季劇情收錄，可操作的原作角色多達 40 名，富具魅力的立體機動裝置也將加入動畫第二季的「對人立體機動裝置」運用槍枝來取代刀身進行攻擊，可用遠距射擊，擊倒巨人。另外由韓吉研發的決戰兵裝「雷槍」也將以以壓倒性的強大攻擊火力，可以給予極度的傷害，一齊殲滅巨人。

隨著加入新季數內容，官方今日公開將於本作中新參戰的五名可操控角色，分別為肯尼（CV：山路和弘）、卡芬（CV：寺依沙織）、吉克（CV：子安武人）、妮法（CV：千本木彩花）、弗洛克（CV：小野賢章）。

+ 2

《進擊的巨人 2 -Final Battle-》製作人鈴木英生專訪

Q：《進擊的巨人》系列初代使用了第104期訓練兵團的角色們進行主線，續作則是讓玩家成為無名英雄，《進擊的巨人 2 -Final Battle-》要會讓主線如何進行下去？還是說，玩家主角並沒有死亡？

A：第1～2季是使用原創角色對劇情進行代替體驗，第3季部分玩家將操作原作角色推進故事。我認為原創角色的故事在第2季的劇情中已經完結了。不過，如果收到大量還想要遊玩原創角色劇情的意見的話，接下來的作品中會再行考慮。

（gamebase）

Q：《進擊的巨人 2》推出原創角色後，也有不少粉絲希望能夠發展原作角的主線玩法，想請問遊戲推出後，觀察玩家對於原創角的接受度如何？

A：說預料之外有些奇怪，但是前作的原創角色以及以這個角色的視角體驗的第1～2季故事受到了玩家們相當的好評。開發過程中雖然有些不安，但是看到最終成功被廣大玩家接受，一顆懸著的心也放了下來。此外，也收到了玩家”雖然原創角色很有趣，但是也想要使用原作角色體驗劇情“的建議。我們吸收了這些意見，在本作中追加了使用原作角色遊玩第3季內容的模式。

（gamebase）

Q：《進擊的巨人 2 -Final Battle-》對於已經玩過前兩作的玩家有什麼新要素可提供，是否可以不用重複玩最起始的劇情？

A：玩家能夠直接遊玩第3季內容，並且享受對人立體機動裝置和雷槍等新動作。此外還追加了奪回牆外模式。在這個模式中能夠組編專屬的兵團，在原創的世界觀下奪回牆外的世界。讓原作或動畫中絕不可能共同出現的角色攜手共戰，或是發生對話劇情，能夠體驗遊戲原創的內容。

Q：動畫《進擊的巨人》第二季更為粉絲稱道的是「對人戰」的描寫，《Final Battle-》將會如何設計呈現這部份？

A：對於過場動畫，我們的目標是能夠與動畫相媲美的精美度。另外有關實際的動作系統，與其說是獨立的迷你游戲，更應該說是以和巨人的戰鬥為基礎，加入了對人戰獨有的攻防戰術。希望玩家們能夠享受如同動畫一般充滿速度感與爽快感的戰鬥。

+ 5 + 4 + 3

Q：呈上，連線模式會考慮推出「對人戰」為主的玩家 PVP 玩法嗎？

A：雖然目前沒有將“對人戰”加入連線模式的計劃，但我們對連線模式（對戰遊玩，協力遊玩）進行了改進，讓玩家能夠更加舒適遊玩。另外，我們計劃讓《進擊的巨人2》與《Final battle》的玩家能夠進行匹配，期待玩家們再次打開連線模式進行對戰遊玩與協力遊玩！

PlayStation4／Nintendo Switch／Steam《進擊的巨人 2 -Final Battle-》今日開放預購，根據不同平台也有獨有的預購特典，供玩家參考。（點撃圖片）↓↓↓

+ 2

官方將在明天 3 月 30 日(六)日本時間晚上 8 點播出特別節目「『進擊的巨人２ -Final Battle-』決定發售紀念直播」中也預定將公開更多新情報。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO