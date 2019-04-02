整容界KOL叶恭子扮《JoJo 黃金之風》　高齡高質Cos網民真心讚

現年56歲的「整容界女團」叶姉妹成員叶恭子（主圖：右），是個超級動漫迷，近日她在twitter公開cos《JoJo》第5部要角布差拉迪的照片，老當益壯、網民激讚！

以孖女形象見人的叶姉妹，叶恭子跟叶叶美香都是動漫迷，曾連續兩年在Comiket出本子，日本人愛她們敢玩，人龍極長，同人誌跟會場精品，在日本yahoo拍賣都有價有市。而其中56歲的「家姐」叶恭子更不時會在twiiter po角色扮演照（迪士尼公主類），新Cos照是《JoJo奇妙冒險》第5部要角布差拉迪，可能因為叶恭子輪廓比較深刻，cosplay外國人角色頗為神似，加上化妝技巧（還有PS），又有錢買衫，作品雖然重口味，但水準絕不失禮。

以孖女形象見人的叶姉妹，（左起）叶恭子跟叶叶美香都是動漫迷。

其中56歲的「家姐」叶恭子更不時會在twiiter po角色扮演照（迪士尼公主類）。

今次布差拉迪扮相的特點就是超開胸的連身衣，由於叶恭子本身的胸脯已經是「難分真與假」，看圖片根本分不清是塑膠還有真正的胸部。「Any肥」，日本網民都欣賞她敢玩，好評不絕，你又點睇？

其實叶姉妹已不止一次跟動漫扯上關係，她們曾連續兩年在Comiket出本子，日本人愛她們敢玩，人龍極長，同人誌跟會場精品，在日本yahoo拍賣都有價有市。BANDAI還特別為她們推出Q Posket Q版大眼妹景品，超好玩。

二人曾連續兩年在Comiket出本子，日本人愛她們敢玩，人龍極長。

她們的同人誌跟會場精品，在日本yahoo拍賣都有價有市。

連BANDAI也特別為她們製作Q Posket景品公仔。

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