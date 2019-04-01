《Fate╱Grand Order Quest》愚人節版推出　一日限定拎特典獎勵

【手遊 Fate╱Grand Order Quest】日本FGO Project宣布，於 2019 年 4 月 1 日在日本Google Play／App Store推出旗下《FGO》系列新作《Fate╱Grand Order Quest》，並限定今天一天限期營運。

《Fate╱Grand Order Quest》為一款由《FGO》衍生出來的原野探索型RPG遊戲，玩家們在遊戲中將化身為因為靈子轉移而來到「特異點」（とくいてん）的御主，並為了打倒魔王而展開一場前所未有的勇者冒險之旅。在遊戲中，玩家們可以在原野上與各式各樣的英靈戰鬥，而且打倒這些英靈敵人後，還能取得各種不同稀有度的「召喚地圖」（しょうかんのちず，可隨時召喚特定英靈戰鬥），也讓遊戲趣味性更加提升，帶給玩家們不一樣的《FGO》冒險樂趣！

可隨時召喚特定英靈戰鬥），也讓遊戲趣味性更加提升，帶給玩家們不一樣的《FGO》冒險樂趣！（gamebase）

另外官方也表示，為慶祝《Fate╱Grand Order Quest》於今天推出限期下載營運，官方將自即日起至日本時間 4 月2日23:59 止，在日版《FGO》舉辦《Fate╱Grand Order Quest》上市慶祝活動，玩家們只要於活動時間內登入日版《FGO》，即可取得「聖晶石」10個做為登入特典獎勵，各位御主們可要好好把握這難得的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO