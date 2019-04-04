《瘟疫傳逆：無罪》大獲傳媒好評　最新宣傳片融入中世紀法國畫風

《瘟疫傳逆：無罪》由Asobo Studio開發，預定於5月14日在PS4以及Xbox One家用遊戲機平台上推出，獲全球不同傳媒試玩後一致好評，並以中世紀法國畫風推出最新宣傳片。

官方於4月1日釋出 Accolade 短片就是將目前於業界內領導的媒體的評論彙集在一起的的結晶。

此前，來自世界不同國家及地區的傳媒朋友在試玩過《瘟疫傳說：無罪》後，都不約而同對遊戲作出正面的評價。不少傳媒朋友都對兩位主角 Amicia 以及 Hugo 的冒險，以及遊戲當中將中世紀的法國呈現出來的畫面都相當震撼。今次新推出的短片，就是到目前為止所得出的評語集結起來的結晶。

「已具備所有作為好遊戲的元素」的《瘟疫傳說：無罪》是一隻「完美地打磨好」、「既出色也充滿驚恐」的作品，並同時將會是各頒獎禮當中「年度遊戲」大獎的爭標份子。此外，「遊戲於故事交代上充滿激情」，其「驚慄的美術風格」以及「遊戲性以及故事比想像中更突出」都是傳媒朋友們對遊戲的初步評論。

從地獄鼠海中求生

由 Asobo Studio 開發的《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）將會帶玩家們回到法國的黑暗時期，處處都可以發現帶著黑死病病源體的老鼠亂走，鼠群在染病後變得兇惡，四處襲擊人類並將身上病毒擴散開來。

在同一時間，士兵們接受神秘的命令前往捉拿主角 Amicia 與 Hugo，因為他們身上埋藏了一個不能公開黑暗秘密。

玩家們除了靠著手上的那個小火把，從被老鼠堆得黑黑的道路之中驅散鼠群外，還要靠著隱密的行動去躲避追捕的士兵，兩姊弟可否尋找出屬於他們的生路！

《瘟疫傳說：無罪》預定於 2019 年 5 月 14 日於 PS4、Xbox One 以及 PC 平台上推出實體光碟版。遊戲語音為英文，並內附有中英文字幕。

產品資訊 遊戲名稱：瘟疫傳說：無罪（A Plague Tale: Innocence） 開發商：Asobo Studio 發行商：Focus Home Interactive 遊戲類型：動作求生類 亞洲總代理：Game Source Entertainment 台灣代理 : 傑仕登 對應平台：PlayStation®4/ Xbox One 發售日期：2019年5月14日 建議售價：HKD $389 / NTD$1,590（PlayStation®4/ Xbox One） 字幕：英文 / 簡體中文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV