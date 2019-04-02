BioHazard RE2 Leon 閃電之鷹氣槍 X 工具套裝　Cosplay用更霸氣

《Resident Evil 2》（BioHazard RE：2／生化危機／惡靈古堡2）已推出了一段時間，相信好多朋友已爆機連S級都完成，不過這股生化熱潮仍未減退，尤其型仔Leon同靚女Claire還是好多Cosplay活動常見角色，如果想扮得更神似，不妨考慮買一把由著名玩具廠Tokyo Marui推出的「BioHazard氣槍」。

好多人玩《BioHazard RE：2》都極愛Leon的武器「麥林 閃電之鷹」（Lightning Hawk／ライトニングホーク），這把槍不止火力大在加上鎗管後更十分有型，Leon拿著令他男神味爆燈。今次Tokyo Marui就特別聯合CAPCOM推出Lightning Hawk的BioHazard限量版氣槍，分有6吋普通形態和10吋長槍管形態，備有黑、銀槍身，槍柄上的「K」字花紋跟足遊戲設計，每把槍均有獨立編號，而且和遊戲內一樣以木盒包裝，表面更印有Lightning Hawk和KENDO字樣，還原度十足。

好多粉絲網友都高呼很想要！就算不打Wargame也想買把珍藏。可惜這是完全限量製品，而且售價還未定，只是暫定4月內會發售，真心想入手的朋友就要留意官方進一步公布了。

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《BioHazard RE：2》熱潮仍未減退，尤其型仔Leon同靚女Claire還是好多Cosplay活動常見角色。

除了氣槍之外，Tokyo Marui還和品牌GodHand合作推出了一套「Umbrella金屬工具」，專門為保養氣槍而打造，整套工具如六角匙、螺絲批等手柄均印有特別LOGO，配合同廠其他BioHazard系列氣槍使用，特別有型！

Tokyo Marui X BioHazard其他氣槍款式：

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