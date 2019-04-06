《Civilization VI》連動2K帳號　支援雲端PC、Switch記錄共享

2K Games宣布，由Firaxis Games 開發，目前正在 PC／Nintendo Switch／iOS等平台推出上市，最新第二款資料片《Gathering Storm 風雲際會》也才剛於今年2月推出的人氣策略遊戲《席德．梅爾的文明帝國VI》（Sid Meier's Civilization VI），將支援 PC／Switch兩個版本之間的記錄存檔共享！

官方表示，這次的PC／Switch雙平台記錄存檔共享，玩家們可透過2K帳號來進行登入連動。當玩家們登入自己的 2K 帳號後，只要設定「Multi-Platform Cloud（多平台雲端）」選項，即可將Switch版的記錄存檔傳到PC上使用，或是將PC版的記錄存檔拿到 Switch 上遊玩，讓玩家們在家或外出，都能使用相同的遊戲紀錄享受《世紀帝國》文明建設與勢力策略攻防的豐富遊戲樂趣！

設定「Multi-Platform Cloud（多平台雲端）」選項，即可將 Switch 版的記錄存檔傳到PC上使用，或是將PC版的記錄存檔拿到Switch上遊玩。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁