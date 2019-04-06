《Halo: Reach最後一戰：瑞曲之戰》4月中推搶先測試版現接受預約

美國343 Industries的社群總監「Brian Jarrard」宣布，將會在4月中推出目前開發中，預定在Xbox One等現世代平台上市的《最後一戰：瑞曲之戰》「Halo Insider」測試版讓玩家們搶先試玩體驗。

「Halo Insider」為人氣科幻FPS射擊遊戲《Halo 最後一戰》系列開發商美國343 Industries所提供，讓喜歡《最後一戰》系列的粉絲們有管道可以與官方互動，提供官方有關《最後一戰》遊戲相關意見，並於遊戲推出前參加早期測試的官方計畫。

「Halo Insider」為人氣科幻 FPS射擊遊戲《Halo 最後一戰》系列開發商美國 343 Industries 所提供，讓喜歡《最後一戰》系列的粉絲們有管道可以與官方互動。（gamebase）

至於《最後一戰：瑞曲之戰》（Halo：Reach），為《Halo 最後一戰》系列原開發商Bungie所製作的《Halo》系列最後一款作品，遊戲時間背景以系列最古老年代做為舞台，玩家們在遊戲中將不再像過去系列那樣扮演士官長，而是扮演一名斯巴達戰士，使用各式各樣的武器裝備迎戰外星軍團，為《Halo》系列永不停止的星際戰役揭開最初的序幕；也因為豐富內容與故事性，因此於 2010 年在 Xbox 360 主機推出以來便受到許多玩家喜愛。

至於官方目前正在開發中的Xbox One等現世代平台版《瑞曲之戰》，則是收錄原本Xbox 360版完整內容，並將對應4K／HDR高解析畫面的全新移植版。隨著本作將於 4 月中透過「Halo Insider」推出搶先測試版，目前官方也在官網提供測試版預約申請，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上官網確認，以免錯失搶先體驗的機會！附帶一提，本作雖然沒有被收錄在官方於2014年推出，集結過去系列作，針對Xbox One等現世代主機進行升級優化的《最後一戰：士官長合輯》（Halo：The Master Chief Collection）內，但在即將於 Steam／Microsoft Store 發售的 PC 版《士官長合輯》中，卻宣布將會追加《瑞曲之戰》一起同梱（屆時 XB1 版本也將會同步推出）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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