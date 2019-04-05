《勇者鬥惡龍 你的故事》DQ電影版PV公布　非鳥山明人設煥然一新

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日本國民級RPG遊戲勇者鬥惡龍的電影版《Dragon Quest Your Story》近日終於公布首個Trailer宣傳影片，3DCG動畫的DQ令人眼前一亮：

《Dragon Quest Your Story》公布首個宣傳片，其故事採用系列「天空三部曲」的第二章，DQ 5 天空之花嫁為藍本，從影片中亦可看到人設方面已非鳥山明，更換為更像Disney電影風格，但也不失日系角色特色，以及DQ系各種經典的魔物特徵。從影片中更可看到原版遊戲的兩位「天空之花嫁」ビアンカ及フローラ，人設煥然一新ビアンカ也再無「莊子」味。不過就未有之後在NDS版才加入的第三位花嫁デボラ。

影片截圖：

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同時官方也公布聲演陣容，主角リュカ為佐藤健、青梅竹馬的ビアンカ是有村架純、藍髮美人フローラ是波瑠、王子ヘンリー是坂口健太郎。而與DQ關係密切的山田孝之，亦有份配音主角的父親パパス。

《Dragon Quest Your Story》預定在日本8月2日上映，香港地區會否上映也要多等一點消息。

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