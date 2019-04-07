Gundam 40th x SEIKO 限定手錶　買高達窮到燶．40週年戴精工

高達40週年推出3款日本國內限定 SEIKO PROSPEX 系列 精工錶，有高達／紅彗星渣古／量產渣古3色兩型號。

【高達 Gundam x 精工錶 SEIKO PROSPEX 】精工錶阿爺那代香港人有句「窮到燶．戴精工」，比起勞力士，精工錶的確是比較便宜，但今次這3款高達40週年日本限定版SEIKO 精工錶，是精工頂級的靚鋼水、藍寶石錶面潛水錶，定價由63萬至40萬日圓，換言之要4萬幾至3萬港元。「窮？邊度窮呀！睇過？」

機動戰士高達40週年限定SEIKO手錶。

高達限定精工錶屬於 SEIKO PROSPEX 專業運動潛水錶系列。

SEIKO PROSPEX LX Line

Mobile Suit Gundam 40th Anniversary GUNDAM 限定版 SBDB033

高達限定精工錶屬於 SEIKO PROSPEX 專業運動潛水錶系列，而白色的Gundam RX-78-2 版本為系列最頂級LX款式，是由日本知名汽車設計師奧山清行參與開發，使用鈦合金錶殼及藍寶石水晶錶面，除了鋼帶，另送一條紅邊白皮帶。限定300隻，定價63萬日圓（約4萬3000港元），8月9日發售。

SEIKO Marinemasrer Professional

Mobile Suit Gundam 40th Anniversary Zaku II 限定版 SBDX027

至於兩款渣古版則為SEIKO 最知名的 Marinemasrer 專業潛水表款式SBDX029，馬沙版以黑金屬配馬沙紅，錶的圓邊上印有MS-06S字樣。至於量產型渣古版就連防撞的外圈都用了全清一色軍綠，感覺上比紅彗星版更易carry戴出街。各40萬日圓／各限1000隻／4月12日發售

紅彗星渣古版Marinemasrer 專業潛水表款式SBDX029。以黑色撞紅色。

至於量產型渣古版就連防撞的外圈都用了全清一色軍綠，感覺上比紅彗星版更易carry戴出街。

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