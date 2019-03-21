【高達】模型盒插畫家開田裕治40年集大成畫冊現正募資

從高達模型盒繪的黎明期至今依舊不停畫著高達的插畫家‧開田裕治，為紀念他執畫筆人生屆滿 40 週年，想利用群眾募資的方式來出版一本畫集，雖然募資期限到五月中，但是已經募到超過目標金額的資金，看來畫集很快就可以出版了。此畫集將收錄開田裕治所有經手過的高達模型盒繪，也是只有參加此募資計畫才能入手的限定版畫集。

作為插畫家的 40 年間，從《哥吉拉》系列、《超人力霸王》系列、《卡美拉》系列到《高達》系列，各式各樣的怪獸或是英雄、機器人等模型盒繪上都能看到開田裕治的作品，這次藉由群眾募資這個管道出版的畫集「開田裕治の機動戦士ガンダム画帖」，將 40 年以來他所繪製的高達作品全部數位檔案化並且統括成冊的集大成作品。

包含最新的作品以及將過去畫作數位掃描後，收錄超過 160 張畫作，由於六成以上都是高達模型盒繪，故畫集的大小也會以模型盒面的尺寸來製作。封面則是由開田裕治本人選出十張作品進行人氣投票，以第一名作品當作封面。其他的募資福利品還有以封面插畫所製作的 T 恤、插畫簽名板、親筆繪製的彩色插畫等。募資期間從即日起到 5 月 19 日止。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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