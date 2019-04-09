《Rune Factory 符文工廠4 豪華版》公開宣傳片　與五代存檔連動

日本Marvelous預定於2019年7月25日在 Nintendo Switch 主機上發售，台灣方面則是將由 Sega 推出亞洲版的《符文工廠4 豪華版》（Rune Factory 4 Special／ルーンファクトリー4 スペシャル），官方特地公開本作最新宣傳影片讓玩家們欣賞，並預告本作記錄存檔將可以與系列最新作五代《符文工廠5》（Rune Factory 5／ルーンファクトリー5）進行連動！

《符文工廠4 豪華版》為一款將2012年在 N3DS 主機上推出的四代移植到Switch主機上重新推出的重製版，玩家們在遊戲中將再度化身為龍棲之城的王子／公主，與夥伴們一邊發展國家，一邊與村民進行交流冒險，既可以享受悠閒國家村莊經營與人民交流互動樂趣，也能享受RPG迷宮探索戰鬥冒險刺激快感的雙重樂趣！

《符文工廠4 豪華版》為一款將 2012 年在 N3DS 主機上推出的四代移植到 Switch 主機上重新推出的重製版。（Gamebase）

同時遊戲中除了玩家們熟悉的國家建設／村莊經營與迷宮戰鬥冒險／人物養成等同時融合SLG與RPG遊戲特徵的系列特色之外，同樣也毀把系列玩家們好評的戀愛結婚系統等要素再度收錄，並追加了 Switch 版新增，可以與戀愛候選人及結婚對象共享甜蜜新婚生活的「新婚模式」，加上全新語音演出，都是喜歡系列作的粉絲們所絕對不容錯過的唷！



另外官方也宣布，這次預定7月底推出的四代，將可以與官方預定於2020年同樣在 Switch 主機上推出的系列最新作五代進行記錄存檔連動，玩家們將可以透過記錄存檔連動，來入手特殊的連動特典道具獎勵，喜歡系列作的粉絲們到時可別錯過！

《符文工廠4 豪華版》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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