【Switch】《Hellblade：Senua's Sacrifice》海外發售日期公布

英國Ninja Theory所開發,並預定於2019年春天移植到Nintendo Switch主機上重新推出的《Hellblade:Senua's Sacrifice》,官方正式宣布本作Switch海外版將於2019年4月11日開始推出下載販售!

《Hellblade:Senua's Sacrifice》為之前曾開發製作《Heavenly Sword 天堂之劍》、《DmC Devil May Cry 惡魔獵人》、《Enslaved:Odyssey to the West》等人氣作的Ninja Theory所開發,瘋狂與神話為主題的全新戰士物語,玩家們在遊戲中將化身為古歐洲維京時代為絕望所苦的凱爾特人女戰士,為了解救死去戀人的靈魂而前往維京神話中的冥府,挑戰各式各樣的艱困任務關卡。

《Hellblade:Senua's Sacrifice》(gamebase)

而且本作最大賣點,就在於開發時曾經得到神經學家、曾罹患精神疾病的患者等相關人士參與協助製作,藉此引領玩家們深入女主角的精神深處,體驗女主角所經歷的痛苦、絕望與折磨,藉此讓玩家們能夠更加融入女主角的設定,因此於2017年在PC/PS4/Xbox One等平台上市後受到許多玩家好評。

而隨着這次Switch版的即將推出,也將會收錄之前版本的完整內容,而且除了TV桌上模式外,也可以透過攜帶模式讓玩家們可以走到哪玩到哪,隨時隨地盡情享受遊戲的豐富內容與故事冒險,喜歡之前作品的粉絲們可要好好把握這次的收藏機會!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

