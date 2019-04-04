《符文工廠4豪華版》亞洲版7月25日推出　重返溫馨奇幻冒險生活

【符文工廠4 Switch】SEGA Games宣布，Marvelous人氣系列作《符文工廠》的最新作品、Nintendo Switch平台遊戲《符文工廠4 豪華版》將於2019年7月25日針對香港、台灣、韓國、東南亞等地方推出亞洲版，讓玩家在Nintendo Switch上開始奇幻生活。

2012年在任天堂3DS上推出的《符文工廠4》，即將於Nintendo Switch華麗重生。至今推出的《符文工廠》系列作品，根據標題的不同，各自擁有不同的故事劇情，不論從哪一代作品開始都可以輕鬆遊玩體驗。而在這次重生在Switch上的《符文工廠4 豪華版》當中，玩家化身為龍棲之城的王子（公主），盡情地體驗冒險與日常交織的奇幻生活。

《符文工廠4 豪華版》（Gamebase）

冒險：體驗要素豐富的溫馨RPG

遊戲一開始主角就失去了記憶，於是主角就成為王子（公主），一面過着發展國家、與居民交流的平凡日子，一面和夥伴們到城外冒險，開始了在這個世界的生活。親切的劇情設定，讓第一次遊玩的玩家，也能隨着遊戲進行輕鬆融入奇幻世界。

戰鬥：變換各式各樣的武器及道具，用自己的方式攻略遊戲

在戰鬥中使用劍、槍或是杖等各種武器及魔法進行攻略。滿布危機的地下城，強大的怪物正在前方等着。邀請城鎮的居民、馴服怪物，和大家一起前進吧。

生活：農耕及料理等，淋漓盡致的奇幻生活體驗

有時是定奪大小事的國王，有時也下田栽種蔬果，或與居民們對話交流。也可以選擇前往地下城，面對各種可怕的遭遇，在奇幻世界裏自由地享受緊張刺激的生活。

戀愛：選擇主角性別，談場熱烈的戀愛吧

選擇男主角或女主角作為玩家的分身。能夠從男女不同的角度，體驗和未來的妻子・丈夫交流過程。與居民們對話產生好感，就能以「戀人」身分開始交往。度過與男友・女友甜蜜的戀愛時光後終於結為連理，接着不知不覺間，兩人可愛的孩子也誕生了，自由度高、可玩性豐富的生活遊戲。

這次移植到Switch的版本也新增了系統，標題畫面中追加新選單「新婚模式」。在「新婚模式」的新劇情裏，能與戀愛候選人以及結為連理的角色，共度甜甜蜜蜜的新婚生活，並另外追加了新語音。

戰鬥方面新增難易度模式「地獄」，隨着最高難易度的追加，大大提升了戰鬥的可玩度，更強大的傷害，想必將迎來苦戰；本次也新增遊戲內的動畫，以及重製開場影片，不僅僅是HD化，遊戲中追加的新動畫，以及重製後的開場影片也不容錯過。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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