《御城少女：RE～CASTLE DEFENSE～》塔防手遊　事前登錄有獎

【御城少女：RE CASTLE DEFENSE 手遊】由SNSplus HK好玩家代理，日本開發商DMM GAME S開發的人氣塔防遊戲《御城少女：RE～CASTLE DEFENSE～》（以下簡稱《御城》），於4月12日在台灣、香港、澳門啟動事前登錄活動。遍佈全球的城娘們將由「殿」的帶領下進行戰鬥，玩家們可以體驗到蒐集、戀愛等多種豐富的遊戲模式。

各地城娘華麗現身 聲優陣容堅強

《御城》讓全球玩家為之瘋狂的原因，是其擁有遍布各地的城娘（日本、歐洲、台灣等）並邀請了日本多位知名聲優如小倉唯、中村繪里子、植田佳奈等，為繪製精美、各具特色的城娘們進行配音，由於遊戲的故事性及操作空間極大，一推出便受到玩家們的熱烈關注，並在日本 DMM 排行榜上蟬聯多次人氣排行榜首。



透過由戰略而組成的城娘隊伍，也是本作的重點之一；破除以往遊戲迷思只有高稀有度角色才能贏得勝利的思維，城娘間的搭配才是致勝的關鍵。這樣的設計讓全球玩家為之讚揚。除此之外，個性鮮明並融合各座城池特色也是本作的一大特點，病弱系的城娘「彥根城」、活潑的「大阪城」讓遊戲除了隊伍的搭配，更增加了了解角色背景及個性，並從而瞭解各城池特色的樂趣。

搭配最強的隊伍 - 戰勝宿敵「兜」吧！

本作主要攻防特色為由城娘守護玩家化身的「殿」不被敵人「兜」所擊敗，配合將「氣」妥善的分配於城娘巨大化以及技略，才能發揮出城娘最佳戰力。值得一提的是巨大化除了可以增加城娘的各項數值外，達到該城娘巨大化次數的上限，便可以看到城娘戰鬥的華麗的立繪並觸發特技，每位城娘的特技都有所不同，因此隊伍的搭配以及氣的分配便形成了《御城》重要的一環。本作也在戰鬥中加入大破的機能，可以看到城娘們不同的一面唷！

事前登錄獎勵超豐富，參加的人愈多，全服獎勵更豐富

官方表示，事前登錄人數突破10萬人，將贈送完成登錄的全體玩家★3安平古堡、 ★4真田丸、 ★5品川台場與靈珠共75顆，為前期與兜的對戰打下良好的基礎，讓玩家不只拿到強力角色，更讓玩家能在遊戲中體驗轉蛋的樂趣，讓大家能抽好抽滿唷！為了慶祝上線在即，除了事先登錄的累積獎勵外，官方另外再加碼週抽Switch以及Apple Watch的事前活動，只要完成簡單的指定步驟即有抽獎資格。玩家千萬不要錯過這次難得的機會，趕快號召親朋好友一起來搶先預約拿豪禮！

《御城少女：RE～CASTLE DEFENSE～》事前登錄正式展開。（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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