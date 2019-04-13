《尼爾：自動人形》 紀念動畫公開　六人團隊打造90年代風格！

由知名製作人橫尾太郎與PlatinumGames Inc打造的《尼爾：自動人形》已經發售有兩年多，近日網路上出現了一支動畫影片來紀念遊戲發售。

《尼爾：自動人形》描述遙遠未來，地球遭到外星人操縱的「機械生物」壓倒性戰力威脅，人類撤退到月球，派遣所謂的「最終兵器」人造人部隊「寄葉」不斷的與機械生物進行代理戰爭，在頻繁的的機械戰爭，到了玩家扮演的人造人「寄葉2號B型」投入戰局後，戰局開始變化，也漸漸揭開埋藏在戰亂底下的真相。

這位短片的導演是 Vincent Chansard ，出自著名的動畫學校Gobelins的學生，以及動畫師Julien Cortey、Nathan Armstrong，並由Tom Ferguson改編音樂、混音。短短一分鐘內呈現了2B與A2在廢墟工廠的混戰，畫面一轉來到位於月面的碉堡基地，彷彿剛剛的打鬥只是眾多輪迴中的一次記憶。

影片曝光後許多玩家覺得相當驚嘆，並開始認為這應該可以成為一個系列影集。還想看到更多《尼爾：自動人形》的動畫作品嗎？不如到Youtube與作者推特（Twitter）給予這個影片喝采與鼓勵吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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