日本春季新動畫歌曲期待度調查！　《一拳超人》第二期位列第一

日本的付費動畫歌音樂平台「ANIUTA」最近作了一個關於2019年春季動畫歌曲期待度的調查，奪得第一名的是《一拳超人》第二期，《異世界四重奏》與《鬼滅之刃》獲得同比率支持同屬第二名。

第一名的《一拳超人》第二期，是許多粉絲引頸盼望、最強英雄埼玉再次活躍的新篇章，本次的主題曲「静寂のアポストル」同樣請到歌聲最火熱的團體「JAM Project」量身打造，另外片尾曲則是飾演埼玉的聲優古川慎所獻聲的「地図が無くても戻るから」，隨著動畫開播，很快也能聽到片尾曲的完整面貌。

《一拳超人》（gamebase）

第二名則是由《異世界四重奏》與《鬼滅之刃》共同占據。《異世界四重奏》是將四部人氣異世界穿越作品聯名製作的Ｑ版作品，世界觀不同的角色們彼此互動都充滿著笑點。而《鬼滅之刃》則是描述走上獵鬼之路旅途的兄妹的成長冒險故事，除了故事劇情相當起伏跌宕，讓本作一躍成為人氣作品以外，由 LiSA 演唱的主題曲「紅蓮華」更是未推出前就先在粉絲之中造成話題。

排名中值得注意的其他作品還有本次將完整動畫化的《魔法水果籃》、《文豪Stray Dog》第三期、《偶像大師 灰姑娘女孩劇場 CLIMAX SEASON》、《賢者之孫》等。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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