Switch《Guilty Gear 20th Anniversary Pack》聖騎士之戰合輯

Nintendo Switch 將出2D 對戰格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》紀念合輯《Guilty Gear 20th Anniversary Pack》。

日本 Arc System Works 預定於 2019 年 5 月 16 日在 Nintendo Switch 主機上推出，官方為慶祝旗下人氣 2D 對戰格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》系列 20 周年推出的紀念合輯《Guilty Gear 20th Anniversary Pack》（聖騎士之戰 20周年紀念包），公開最新內容介紹影片讓玩家們確認欣賞。

本作為一款將官方於 1998 年人氣高速 2D 對戰動作格鬥遊戲《Guilty Gear 聖騎士之戰》一代，與 2012 年在大型機台推出，集《聖騎士之戰XX》系列大成的最終作《Guilty Gear XX Accent Core Plus R》（聖騎士之戰XX ΛCore+ R）等兩款遊戲給同梱，並移植到 Switch 主機上重新推出的合輯版本。

而且在這次同梱的《XX ΛCore+ R）中，除了將針對網路模式優化加強外，還將會實裝《XX ＃ Reload》的韓國版 BGM，喜歡系列作的粉絲們也可以透過官方這次釋出的介紹影片，先來確認本作的最新收錄內容，為這場即將再度降臨的戰鬥預做準備！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁