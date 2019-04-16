Capcom官方月光寶盒登場？街機掣直駁電視！或將收錄未移植過作品

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Capcom都推出「月光寶盒」？直駁大電視打多款經典街機遊戲！除了《Street Fighte II' Turbo》、《VAMPIRE》（魔域戰士）外？有什麼遊戲會收錄？更會有未曾移植過街機遊戲！以及將會賣多少錢呢？

Capcom早前於Twitter上公布將於英國時候4月16日下午3時（香港時間4月16日晚上10時）有大事公布，單睇約30秒的宣傳短片中，可以看到由街機大掣上反映出數隻經典街機作品，包括《Street Fighte II' Turbo》、《VAMPIRE》（魔域戰士）等，原本估計會否又再次推出家用機移植的Collection遊戲。估不到有外媒Nintendolife指，他們收到的消息指，今次Capcom將會製作一支「雙打街機大掣」，內置多隻經典街機作品（CP System／CP System II），可以直駁大電視玩，就好像市面上「非官方」授摧權的多合一街機大掣「月光寶盒」般！

有傳Capcom將會推出雙人街機大掣，內置多款經典大作，直駁電視玩。（網上圖片）

暫時看宣傳片中，可以看到有5隻遊戲的影子，包括大熱的《Street Fighte II' Turbo》、《VAMPIRE》（魔域戰士）外，曾在DC上移植登場的射擊遊戲《Giga Wing》，以及兩款未曾移植的《Aliens vs. Predator（異形大戰鐵血戰士）》（動作遊戲）以及《Progear（プロギアの嵐）》（射擊遊戲）。這五款遊戲都是由CP System／CP System II街機系統推出的作品，究竟還會有什麼作品收錄呢？期等官方正式發布會！

片中的大掣反映出多款經典遊戲作品。（網上圖片）

外媒更指，今次這台Capcom雙打街機大掣，預計售價不會低於200歐元（約1780港元）。

5款預計會收錄作品（按下圖放大）

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預期有機會收錄的作品（按下圖放大）

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