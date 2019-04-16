電子雞再現江湖！LINE小品遊戲《拔古雞》一起度過休閒時光

LINE小品遊戲《拔古雞》邀請所有六、七年級生一起來重溫往日情懷。

由椅斯拉智能所開發，上線超過一年玩家人數始終呈現穩定成長的 LINE 群組聊天機器人《拔古雞》，邀請所有六、七年級生一起來重溫往日情懷。

1990 年代，紅極一時的掌上型電子寵物機，是無數六、七年級生的童年回憶之一，和時下流行的各種線上遊戲不同，無須打打殺殺（當然小雞沒養好還是會死啦），只有要在肚子餓的時候餵飯、無聊的時候拿出來逗著玩，然後每天看著小雞成長的單純樂趣，征服了全世界的小朋友。

各位玩家是不是也曾經還念過那時候純粹的玩法，和同學朋友之間互相比較誰養得比較好的單純時光呢？現在，只要有手機、有 LINE，就可以立刻開始重溫童年囉。

除了基本的餵食、訓練功能外，必備的玩耍功能「猜拳」、「占卜」也沒有缺少，甚至還有「天氣預報」這樣的貼心功能，最特別的是玩家們還可以透過「教說話」來教小雞學習說話，讓牠也能在群組中發聲、和大家聊天。遊戲中更不定期會舉辦「拔雞毛大賽」，讓玩家們上午能進行有趣的機智問答，下午還可以替小雞的拔毛競技集氣加油，和其他群組一起競爭排行榜的排名。

官方還表示，《拔古雞》雖然是免費遊玩的遊戲，但不代表就不會繼續更新，目前除了「拔雞毛大賽」正在舉辦新功能測試活動外，後續更還有一個大型功能和兩項系統更新正在製作，希望大家都能輕鬆無壓力地一起來體驗或懷念 90 年代的最紅玩法，而且只要在 LINE 上將拔古雞加為好友，就可以立刻開始玩囉。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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