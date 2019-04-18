【環球影城USJ】名偵探柯南 WORLD 　作者青山剛昌挑機試玩新活動

《名偵探柯南》漫畫作者青山剛昌，近日體驗了日本環球影城正在展開的期間限定活動「名偵探柯南 WORLD」，身為原作者也為園區中所打造的柯南世界感到相當驚奇，直呼玩得相當愉快。

「名偵探柯南 WORLD」由三大部分組成：「名偵探柯南 THE ESCAPE ～紺青的序幕～」、「名偵探柯南 推理挑戰」、「名偵探柯南 推理餐廳」，遊客將與柯南、平次、新一三大偵探一起接受怪盜基德發來的預告挑戰。

【環球影城】青山剛昌親自挑戰「名偵探柯南 WORLD」（gamebase）

青山剛昌首先挑戰的是結合吃與推理的新形態娛樂餐廳「名偵探柯南 推理餐廳」，設定上是遊客們被招待到鈴木財團所開設的新餐廳，但卻捲進基德打算偷盜「幻之寶石」的事件中。一邊享受美食也一邊體驗推理環節，青山老師表示能在這裡享受到與故事連動的餐點實在是太開心，但是與基德的對決卻一下子就被騙倒！雖然輸了但卻露出開心笑容的青山老師，想必是真的樂在其中。

+ 3 + 2

接下來為了要阻止怪盜基德偷走園區中的「謎之寶石」，遊客將與關西名偵探服部平次一起解開隱藏在園區中的各種暗號，也就是「名偵探柯南 推理挑戰」。青山老師在尾聲的完結秀遇到了實際出現的平次等人，直說不愧是大阪的環球影城，連平次都百分百重現實在是太厲害了！

『名偵探柯南・THE ESCAPE ～紺青之序幕～』

最後體驗了「名偵探柯南 THE ESCAPE ～紺青的序幕～」，青山老師認為這是他從以前到現在體驗過的逃脫遊戲中最有趣的一個！看這個標題相信大家也猜到了，這便是以今年甫上映的最新劇場版《紺青之拳》的序章為故事藍本來設計的逃脫遊戲。其中包含了數個潛藏的陷阱，遊客要與柯南等人一起逼近事件的謎底。而青山老師於時間結束前無事到達終點，漂亮的完成挑戰，還說最後基德的驚喜演出大家絕不能錯過！

「名偵探柯南 WORLD」的三大活動都是期間限定活動，「名偵探柯南 THE ESCAPE ～紺青的序幕～」與「名偵探柯南 推理餐廳」到 5 月 26 日結束、「名偵探柯南 推理挑戰」到 6 月 23 日結束，想到真實的《名偵探柯南》推理世界走一遭的朋友們請務必加快腳步了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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