人氣動作RPG《伊蘇VIII 丹娜的隕涕日》推手遊版！用第八代做主題

日本Falcom宣布，與中國Linekong Entertainment Technology Co., Ltd.（藍港互動）正式合作，將在全球iOS／Android手機平台針對旗下人氣動作RPG《伊蘇VIII 丹娜的隕涕日》（イースⅧ -Lacrimosa of DANA-）推出相關手機新作與玩家們見面！

《伊蘇》系列自1987年在PC推出系列首作以來，至今已經陸續在各式各樣平台推出系列作，而《伊蘇VIII 丹娜的隕涕日》則是官方於 2016／2017 年陸續在PS Vita／PS4等平台推出的系列作，玩家們在遊戲中再度化身為紅髮冒險家「亞特魯」，並在因為船難而來到的詛咒之島展開新的冒險。

在八代中，不但有新女主角～藍髮美少女「丹娜」登場，還加入了可以與夥伴一起建設自己據點村莊「漂流村」等新要素，因此在推出後大受好評，還曾經得到PS Awards 2017獎項，全球更有超過50萬套的累計販售，並陸續移植到Switch等平台推出！

而在這次的發表方面，目前僅知本作將會與中國藍港互動共同合作（應該會是日本Falcom授權、藍港互動開發的形式），並將會以八代為主題進行製作（應該是用八代IP去改的新手機作品），至於確實的情報資訊，目前則還有待官方後續發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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