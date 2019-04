《Very Little Nightmares》2019年內推出　解開少女未知過去！

Bandai Namco Entertainment Europe 宣布,將預定於2019年在 iOS/Android 等手機平台推出人氣益智冒險遊戲《Little Nightmares 小小夢魘》系列最新作《Very Little Nightmares》與玩家們見面。

《Very Little Nightmares》為之前曾開發製作《Love You To Bits》、《Bring You Home》等人氣作的獨立遊戲開發團隊Alike Studio全新打造,描述2017年在PC/家機平台推出的人氣益智冒險遊戲《Little Nightmares 小小夢魘》前傳劇情的系列新作。在本作中,玩家們將再度化身為前作中粉絲們所熟悉的黃斗篷少女「Six」,並在被稱為「Nest」的巨大房屋裡展開冒險,解開少女不為人知的過去秘密。

同時,相較於前作必須利用周圍環境來進行解謎前進的設計,在這次的遊戲中,則是採用讓玩家們活用閃光來進行解謎的設計。當玩家們在黑暗的地方時,必須利用打火機點火來照亮前方前進,或是利用關卡上設計在高處的通風口、各種立足點等各式各樣的設計來尋找前進的道路。另外在遊戲中,也將會有地精們再度登場,至於他們將會提供玩家們怎樣的幫助,或是成為玩家們地阻礙,就有待玩家們屆時親身來體驗確認了!

