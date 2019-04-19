Ubisoft《刺客教條：大革命》限時免費下載　回味聖母院宏偉建築

日前巴黎聖母院的經典尖塔慘遭祝融吞噬，喚起不少玩家回到《刺客教條：大革命》當中懷念聖母院的精緻建築藝術，而遊戲建模是否有益於重建工程也是話題熱門。更有玩家呼籲開發團隊可以提供遊戲資料。17日Ubisoft發表聲明捐款協助重建，並開放《刺客教條：大革命》，讓更多玩家體會聖母院的宏偉建築。

Ubisoft在官方Blog發表聲明，不僅表示將與巴黎同胞同在，更指出巴黎聖母院是巴黎不可分割的一部分。

即日起擁有Uplay帳號的玩家，一周內可到特設網站，免費獲得獲得Uplay上的PC版《刺客教條：大革命》。（gamebase）

隨著瀰漫在巴黎聖母院上空的濃煙漸漸散去，Ubisoft與所有巴黎市民及世界各地關心此事件的人們一樣，為了這場大火所造成的毀滅感到心碎。聖母院不僅是巴黎無可取代的一部分、更是所有人類共同的文明資產。目睹這座人類文化的瑰寶深陷危難，深深地影響了你我所有人。

為了盡一份棉薄之力，Ubisoft將捐出€50萬歐元以協助巴黎聖母院的重建，並希望能藉此拋磚引玉、鼓勵更多關心此事件的人們一同慷慨解囊。此外，我們希望能讓所有人一同共享聖母院曾經的雄壯與美麗，因此決定將在Uplay上進行為期一周的《#刺客教條大革命》PC數位版限時免費贈送。

在開發《刺客教條：大革命》的過程中，我們對於巴黎這座美好城市及其風景名勝培養出了深厚的情感。而其中最卓越的成果，就是我們為了在遊戲內重建巴黎聖母院所投入的大量時間與心力。

透過電玩遊戲，人們將能探索終其一身都未必能到訪乃至想像的各式風光景色。我們希望，透過我們或許微小的努力，能讓所有人有機會在虛擬的世界中再次為這座人類建築史上的成就感到讚嘆。