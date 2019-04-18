刺客教條 奧德賽 「亞特蘭提斯之命運」更新內容公開

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【刺客教條 奧德賽 / Assassin's Creed Odyssey】Ubisoft刺客大作《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）去年10月推出後，確定Season Pass 玩家第二次大型內容更新：「亞特蘭提斯之命運」（ The Fate of Atlantis）的第一章「至樂之原」，4月23日推出。

消失的文明

《刺客教條 奧德賽》推出後的大型內容更新 「亞特蘭提斯之命運」，將於4月23日推出第一章故事：至樂之原，故事生於希臘神話中，古代諸神領域、沉沒於海底超過12,000年的「亞特蘭提斯」（Atlantis）王國，傳說為希臘神話中的海神波塞冬（Poseidon），與當時在這小島上的少女結合並誕下10名兒子，其後長子Altas統治亞特蘭提斯因此得名；亞特蘭提斯比希臘有更強大的國力、包括造船、金屬提鍊等技術比希臘更高，但在準備與希臘開戰前，亞特蘭提斯突然一夜間沉沒於海底中。

神力加強版

在沉沒了的亞特蘭提斯中，玩家要在第一章「至樂之原」中，選擇亞歷克西歐斯或卡珊卓兩位主角之一的希臘死後世界之旅，當中玩家在新內容中，將要面對神一般的生物、正面挑戰希臘神祇外，更須對付新勢力「伊述族」找尋亞特蘭提斯隱藏的祕密，在新故事中玩家可取得新的傳奇武器和裝備，同時解鎖既有能力加強版，包括「阿瑞斯公牛衝鋒」、「阿瑞斯的狂怒」、「克洛諾斯時空扭曲」以及「阿提密斯之力」，並在日後推出的章節包括「冥界的折磨」和「亞特蘭提斯的審判」新章節中新增更多強化版能力，從中進一步認識希臘神話與第一文明。

+4
+3
+2

亞特蘭提斯之命運「至樂之原」開啟條件

Season Pass玩家級別須達28級或以上，完成「天壤之別」任務線、完成免費「希臘的失落傳說」任務線「記憶繼承者」，或利用捷徑選項以52級新英雄開始遊戲，並先完成「記憶繼承者」任務線。

Division 2全境封鎖2．Ubisoft宣傳新招！遊戲內劇透刺客教條新作
《刺客教條3 重製版》Switch版5月推出　康納追求自由的冒險
《刺客教條：奧德賽》最新章「暗影後裔」公開遊戲影片
刺客教條：奧德賽 Google Project Stream 免費送？要乎合雙條件
刺客教條：奧德賽 12月首次大更新 第一把袖劍的傳承「全面獵殺」
The Game Awards 2018提名公布　Red Dead Redemption 2獲8項提名
刺客教條 奧德賽 Assassin's Creed Odyssey 初心體驗
【刺客教條 奧德賽 攻略】傳奇武裝全效果功能解拆
刺客教條 奧德賽 PS4 Season Pass新追加內容透露 送高清舊作？
刺客教條：奧德賽 Assissin's Creed Odyssey 惡戰美杜莎（有片）
刺客教條：奧德賽 / Assassin's Creed：Odyssey 戰鬥系統解構

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b
武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。