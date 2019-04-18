刺客教條 奧德賽 「亞特蘭提斯之命運」更新內容公開

【刺客教條 奧德賽 / Assassin's Creed Odyssey】Ubisoft刺客大作《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）去年10月推出後，確定Season Pass 玩家第二次大型內容更新：「亞特蘭提斯之命運」（ The Fate of Atlantis）的第一章「至樂之原」，4月23日推出。

消失的文明

《刺客教條 奧德賽》推出後的大型內容更新 「亞特蘭提斯之命運」，將於4月23日推出第一章故事：至樂之原，故事生於希臘神話中，古代諸神領域、沉沒於海底超過12,000年的「亞特蘭提斯」（Atlantis）王國，傳說為希臘神話中的海神波塞冬（Poseidon），與當時在這小島上的少女結合並誕下10名兒子，其後長子Altas統治亞特蘭提斯因此得名；亞特蘭提斯比希臘有更強大的國力、包括造船、金屬提鍊等技術比希臘更高，但在準備與希臘開戰前，亞特蘭提斯突然一夜間沉沒於海底中。

神力加強版

在沉沒了的亞特蘭提斯中，玩家要在第一章「至樂之原」中，選擇亞歷克西歐斯或卡珊卓兩位主角之一的希臘死後世界之旅，當中玩家在新內容中，將要面對神一般的生物、正面挑戰希臘神祇外，更須對付新勢力「伊述族」找尋亞特蘭提斯隱藏的祕密，在新故事中玩家可取得新的傳奇武器和裝備，同時解鎖既有能力加強版，包括「阿瑞斯公牛衝鋒」、「阿瑞斯的狂怒」、「克洛諾斯時空扭曲」以及「阿提密斯之力」，並在日後推出的章節包括「冥界的折磨」和「亞特蘭提斯的審判」新章節中新增更多強化版能力，從中進一步認識希臘神話與第一文明。

+ 4 + 3 + 2

亞特蘭提斯之命運「至樂之原」開啟條件

Season Pass玩家級別須達28級或以上，完成「天壤之別」任務線、完成免費「希臘的失落傳說」任務線「記憶繼承者」，或利用捷徑選項以52級新英雄開始遊戲，並先完成「記憶繼承者」任務線。

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