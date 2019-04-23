《FGO》繁中版迎來二週年！舉辦「週年慶典」與玩家同慶

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版（中文名：命運～冠位指定，以下簡稱《FGO》繁中版），日前首度公開將於5月18日（六）及19日（日）兩日舉辦大型慶祝活動，與《FGO》繁中版御主一起迎接第二次週年慶典活動。

二週年慶典活動盛大展開，邀請《FGO》御主們一同歡慶！

本次《FGO》繁中版二週年慶典活動，將在5月18日（六）及19日（日）兩日舉辦「週年慶典」大型線下活動，將於臺北市內湖區的壹電視攝影棚（臺北市內湖區新湖二路146巷18號1樓）及周邊場地盛大展開，本次活動更首度分成日場（免費入場，開放自由參觀）及夜場（購票入場），歡迎所有喜愛《FGO》的御主一起到場同樂。

（Gamebase）

此外，為維護週年慶典夜場活動的表演品質，購票方式採報名抽選制，總計會開放800個名額，而購票入場的御主不僅能欣賞精彩的表演，還可以把專屬夜場的迦勒底入職證，吉爾．德．萊斯眼罩、頸枕……等多樣限量週邊全部帶回家。

（Gamebase）

夜場購票資格抽選即將開放，首波報名4月20日正式開跑！

想參與5月18日（六）週年慶典夜場活動的御主們，必須先前往本次合作的購票平台報名抽選購票資格，報名期間將在4月20日（六）00:00至4月26日（五）12:00，並於截止日當天的17:00在《FGO》繁中版官方粉絲團公佈入選者名單。當第一階段票券未售罄時，將公佈下個階段的抽選名單，還請御主們多加留意後續的入選者名單。

迦勒底週年紀念照募集，全服獎勵等待御主齊力完成！

為慶祝即將到來的《FGO》繁中版二週年，在正式活動開始前，也特別推出「5180紀念照募集活動」，邀請御主們上線製作專屬紀念照。御主們可以到活動頁上傳自己的照片，並在紀念照上加入想一同留影的從者、蓋上別出心栽的紀念圖戳，或是留下給《FGO》繁中版營運團隊的話，完成專屬於您的《FGO》繁中版二週年紀念照。更棒的是，當紀念照募集達到5,180張時，將會發送全服獎勵「聖晶石5顆」，歡迎所有《FGO》繁中版御主齊心參與。

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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