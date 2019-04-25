《超時空之鑰》相隔14年！最新原聲光碟7月10日推出

隨著日本 Square Enix 於 1995 年在 SFC 主機上推出的人氣 RPG《超時空之鑰》（Chrono Trigger／クロノ・トリガー）獲選為日本 Famitsu 雜誌玩家票選心目中平成遊戲第一名之後，Square Enix 也同時宣布，將預定於 2019 年 7 月 10 日推出將本作令人懷念的遊戲音樂與當時遊戲影像共同收錄同梱的遊戲原聲「Chrono Trigger Original Soundtrack Revival Disc」讓玩家們收藏選購，定價 5,000 日圓。

《超時空之鑰》最新原聲光碟7月10日正式推出（gamebase）

《超時空之鑰》為官方於 1995 年在 SFC 主機上推出，累計出貨．下載販售合計超過 550 萬套以上的人氣 RPG《超時空之鑰》系列首款作品。而且遊戲當初推出時，還因為網羅《DQ 勇者鬥惡龍》之父「堀井雄二」、《DQ》系列人設兼人氣動漫《七龍珠》漫畫家「鳥山明」、《FF》系列遊戲總監「坂口博信」、日本知名遊戲音樂作曲家「光田康典」等眾多大咖共同參與開發，加上充滿魅力的人物角色與穿梭時間的壯闊冒險，因此推出後大受玩家們好評。

而官方這次所推出的遊戲原聲，則是網羅「光田康典」（代表作：《異域傳說》、《超時空之鑰》系列等等）為本作所製作，多達 60 首以上的曲目全部同梱，並將會收錄當時遊戲的實機影像等各種內容，喜歡《超時空之鑰》的粉絲們，可別錯過這次難得收藏的大好機會！

收錄曲目一覽：

予感／クロノ・トリガー／朝の日ざし／やすらぎの日々／みどりの思い出／ガルディア王国千年祭／ゴンザレスのお歌／不思議な出来事／風の憧憬／おやすみ／樹海の神秘／戦い／ガルディア城～勇気と誇り～／んっ！？／マノリア修道院／道行く者へ 祈りを･･･／沈黙の光／ボス・バトル1／カエルのテーマ／ファンファーレ1／王国裁判／隠された事実／危機一髪／荒れ果てた世界／過去の謎／16号廃虚／生きる望みをすてた人々／ラヴォスのテーマ／世界最後の日／暴走ロボ軍団ジョニー／バイクチェイス／ロボのテーマ／工場跡／戦い2 (unreleased track) ／ファンファーレ2／時の最果て／愉快なスペッキオ／ファンファーレ3／地下水道／ボス・バトル2／原始の山／エイラのテーマ／風と空と大地のリズム／燃えよ！ボボンガ！／魔王城／錯乱の旋律／魔王決戦／歌う山 (unreleased track) ／ディラン城／夜の底にて／時の回廊／ジール宮殿／サラのテーマ／封印の扉／海底神殿／クロノとマール～遠い約束～／シルバード～時を渡る翼～／黒の夢／決意／世界変革の時／ラストバトル／星の祝祭／エピローグ～親しき仲間へ～／遥かなる時の彼方へ

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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