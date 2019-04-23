日本26歲「最強地下偶像」進軍政壇　假面女子橋本侑樹當選議員

日本26歲女星橋本侑樹（橋本ゆき）上個月底才從有「最強地下偶像」之稱的所屬團體「假面女子」畢業，然而她個人再啟航之路竟不是演戲、唱歌或主持，而是轉換成人生跑道，參選東京都涉谷區的議員，並成功當選。事實上，橋本侑樹畢業於東京大學，她決心參政後積極上街頭演說拉票，成功當選被認為是她努力而來的結果。

假面女子橋本侑樹相當積極拉票。（IG）

橋本侑樹在Twitter上宣佈當選好消息，並分享影片，紀錄下她得知開票結果的瞬間，片中她相當開心，並與夥伴一起高舉雙手喊「萬歲！」她也向支持者致謝，表示自己獲得2376票，成功當選東京都涉谷區議員，不過這只是第一步，未來會更努力邁進！

假面女子橋本侑樹於Twitter分享當選興奮心情。（Twitter截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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