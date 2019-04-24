《SSSS.GRIDMAN》寶多六花&新条茜兩美少女Figure一同登場

出自《SSSS.GRIDMAN》，兩位女主角寶多六花及新条茜的景品組合登場了，目前正在萬代的網路商店開放預定中。

這次開放預定的兩款模型，是以《SSSS.GRIDMAN》作品中六花與小茜的制服姿態立體化而成。小茜象徵性的漸層髮色、褲襪，還有令人印象深刻的手勢通通都重現在這款模型上；而六花蓋在毛線外套之下的超短裙、曲線姣好的大腿以及髮絲的流線，都讓人想起動畫中的每個有她的場景。而兩位女主角放在一起更能重現作品中無法描寫到的互動，重現你心中最想看到的一幅風景。

+ 5 + 4 + 3

兩款模型合購的組合價是 4860 日圓（含稅），商品預計 8 月開始發貨。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁