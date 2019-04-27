Days Gone 成壓軸．平成遊戲發展史1989至2019一年一精選

整個平成年代玩過的遊戲多若繁星，當中不少更永留心坎，今次為就大家細數從1989年至2019年的遊戲。人類總是貪心，得一便會想二，如果要每年只選一款實在不易，筆者便以日本的銷量為參考，見證遊戲開發的演進歷程，不知當中你又玩過多少款？

平成元年（1989）《俄羅斯方塊》（SFC）

《俄羅斯方塊》奠定Puzzle Game在遊戲界的類型和方向，也在全球取得800萬的佳績，當然還未計Game Boy版本，另外以漫畫為主題的改編遊戲《Famicom Jump 英雄列傳》也在這一年推出；同年街機處於橫向捲軸的輝煌時期，SEGA開發的《戰斧》同樣大熱。

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平成元年（1989）《俄羅斯方塊》（SFC）

平成2年（1990）《勇者鬥惡龍IV 被引導的人們》（SFC）

將遊戲分成五個獨立章節，每一章主角不同，第五章角色會合在一起一齊打Final Boss……簡直是《Avengers》電影的先駒！後來PS重製版增加第六章，令遊戲更圓滿。

平成3年（1991）《Street Fighter II: The World Warrior》（Arcade、SFC）

因為街機要五蚊一鋪而且高手雲集，很多低手如我的玩家也無法感受《街霸2》的好玩，直至超任正式成功移植，大家振臂高呼日玩夜玩，管他甚麼幀數不足背景唔識郁，有得玩最緊要。

平成4年（1992）《真女神轉生》（SFC）

Atlus從Namco手上揭過來的女神轉生系列的第三部作品，玩法上有了大革新，可以將惡魔及Persona招收參戰，誕生出一個全新RPG流派。

平成5年（1993）《Virtua Fighter》（Arcade）

史上第一部3D格鬥遊戲，其中一位角色結城晶的八極拳更是聞名格鬥界，遊戲第二年已被移植到家用遊戲機Saturn，跟另一款《鐵拳》成為3D格鬥遊戲孖寶。

平成5年（1993）《Virtua Fighter》（Arcade）

平成6年（1994）《Final Fantasy VI》（SFC）

SFC時代的最後《FF》，340萬套銷量壓倒《DQ》成為SFC時代銷量最高RPG遊戲，至今仍被許多人視為SFC上的最佳RPG。

平成7年（1995）《Chrono Trigger》（SFC）

《DQ》之父堀井雄二、《龍珠》鳥山明、《FF》遊戲總監坂口博信，這個組合絕對是有今年無來世，遊戲同樣被日本《Famitsu》問卷票選為平成最喜歡遊戲第一位。

平成8年（1996）《Biohazard》（PS、SS）

雖然GBC上推出的《寵物小精靈 紅．綠》銷量勢不可擋，不過那一年相信很多人都跟我一樣全程投入在《Biohazard》的恐怖氛圍之中，第一次在家中感受到被喪屍咬的淒慘。

平成8年（1996）《Biohazard》（PS、SS）

平成9年（1997）《Final Fantasy VII》（PS）

PS在這一年推出了兩款非常經典的遊戲，一款是仿真度過往從未試過如此高的賽車《Gran Turismo》，另一款就是奠定Square當年超越Enix《Dragon Quest》系列的《Final Fantasy VII》，非常期待今年可以推出重製版。

平成9年（1997）《Final Fantasy VII》（PS）

平成10年（1998）《Metal Gear Solid》（PS）

這一年PS共推出兩款經典作品，先有小島秀夫的蛇叔《Metal Gear Solid》，後有移植街機的《Dance Dance Revolution》，大家買來一張跳舞氈在家中播著《Butterfly》日跳夜跳。

平成11年（1999）《Winning Eleven 4》（PS）

雖然GBC推出的《寵物小精靈 金．銀》銷量成績斐然，不過對香港人最大影響的莫過於《Winning Eleven 4》，最記得當時有不少遊戲雜誌向讀者送英文球星翻譯SAVE，還有著名遊戲編輯龍馬自創的衝力射球攻略。

平成12年（2000）《Biohazard Code: Veronica》（DC、PS2）

本來只為DreamCast而獨家開發的遊戲，後來因為銷量不佳而移植到PS2之上，令一眾生化迷可以一嘗這款被喻為「最抵玩」（遊戲長度超過20小時）的生化系列遊戲。

平成13年（2001）《Halo: Combat Evolved》（Xbox）

這一年Xbox連帶著《Halo: Combat Evolved》進軍家用遊戲界，讓玩家一睹歐美第一身射擊遊戲的魅力，也成為了MICROSOFT打響頭炮的最重要作品之一。

平成13年（2001）《Halo: Combat Evolved》（Xbox）

平成14年（2002）《Metroid Prime》（GC）

超任《Super Metroid》（1994）相隔八年後推出的經典作品，也是首次採用3D的遊戲。雖然大家都認為它是第一身射擊，但任天堂卻稱遊戲「探索優先於戰鬥」而將之定義為「第一身冒險遊戲」。

平成15年（2003）《薩爾達傳說：風之杖》（GC）

系列第一次將遊戲舞台設定在大海之上，林克揚帆在各個島嶼之間，探索各個地牢迷宮和神廟，尋找失蹤妹妹Aryll。

平成16年（2004）《Gran Turismo 4》（PS2）

當年Polyphony Digital為了隆重其事，早在2003年已推出序章，之後一拖再拖，最後推出的遊戲不負重望：超過50條賽道、70家廠商、650輛賽車、500種賽事，也成為首個DVD9容量的賽車遊戲。

平成17年（2005）《任天狗》（NDS）

PS3上的《Biohazard 4》大改玩法也讓人耳目一新，不過說戲風靡全球的卻一定是NDS《任天狗》，24小時用觸控筆養寵物的玩法令人樂此不疲。

平成17年（2005）《任天狗》（NDS）

平成18年（2006）《Wii Sports》（Wii）

這一年推出了很多非常經典的遊戲，包括配合Xbox360在東南亞地區發售的兩款日系RPG《藍龍》和稍後的《失落的奧德賽》，另外還有《Gears Of War》、《寵物小精靈 鑽石．珍珠》、《大神》等佳作，不過卻不如一款跟Wii主機推出的同綑遊戲《Wii Sports》，遊戲總銷量達8283萬。

平成19年（2007）《Wii Fit》（Wii）

任天堂為了吸納一群從未在家用遊戲上出現的女性玩家，推出健身遊戲《Wii Fit》，利用一塊平衡板讓大家進行瑜伽、力量訓練、有氧健身和各種平衡遊戲等。

平成20年（2008）《Assassin Creed》（PS3）

加入真實歷史背景的暗殺遊戲，被認為是《波斯王子系列》的精神續作，最近大家都為《Assassin Creed Unity》的模型可協助法國巴黎聖母院重建而歡呼。



平成20年（2008）《Assassin Creed》（PS3）

平成21年（2009）《Street Fighter 4》（Arcade、PS3、Xbox360）

Wii上推出的《New Super Mario Bros.》引起不少迴響，不過也不夠CAPCOM推出的《Street Fighter 4》來得震撼，因為不少人認為《3》曲高和寡，令《4》有一種格鬥遊戲捲土重來之感。

平成22年（2010）《寵物小精靈 黑．白》（NDS）

2010年我自己最喜歡玩的是Quantic Dream開發的《Heavy Rain》，以對話及行為作出多種選擇分肢的玩法令人耳甩一新，日本方面銷量最高的要數《寵物小精靈 黑．白》。

平成23年（2011）《Monster Hunter 3G》（3DS）

這一年很多人都在玩《The Elder Scrolls V: Skyrim》，日本方面同時推出了兩部手提遊戲機3DS及PS Vita，其中3DS的《Monster Hunter 3G》及PS Vita的《Uncharted: Golden Abyss》最受歡迎。

平成24年（2012）《Puzzle & Dragons》（Mobile）

日本Gungho為手遊市場帶來了一次傳奇性革命，「轉珠」以一種創新的Puzzle Game再加入近似Pokemon的打怪形式，令不少玩家時至今日依然不斷轉轉轉，而且更令很多玩家踏出課金人生的第一步。



平成24年（2012）《Puzzle & Dragons》（Mobile）

平成25年（2013）《The Last of Us》（PS4）

相信這一年每一位玩家都玩過《GTA 5》，日本方面則有《The Last of Us》，SONY旗下Naughty Dog的一款非常成功的末日求生作品，期待今年續作推出。

平成26年（2014）《Mario Kart 8》（Wii U）

外國有很多好GAME如《Evolve》、《Tom Clancy's Rainbow Six: Siege》、《Dragon Age: Inquisition》，幸好日本還有任天堂，一款《任天堂明星大亂斗：Wii U》和一款《Mario Kart 8》時至今天的Switch依然靠它們造勢。

平成27年（2015）《Bloodborne》（PS4）

雖然有《Dark soul》朱玉在前，不過《Bloodborne》卻毫不失禮，除了保留超高難度和挑戰性，遊戲總監宮崎英高更稱遊戲主題為「探索未知」和「死鬥感」，也說到做到。

平成28年（2016）《Pokémon GO》（Mobile）

如果要選平成一款遊戲對全球社會最具影響力的遊戲，《Pokémon GO》可說是首屈一指的手遊，當年大家一窩蜂的衝到公園、球場、河邊等街頭不知名角落，為的就是要用精靈球收伏精靈，萬人洶涌的情況至今歷歷在目，也有很多人到今日仍去到邊捉到邊。

平成28年（2016）《Pokémon GO》（Mobile）

平成29年（2017）《薩爾達傳說 曠野之息》（Switch）

自Wii後任天堂每次推出新主機都被批評遊戲只得三分鐘熱度，但《薩爾達傳說 曠野之息》卻令Switch從此多了一款耐玩性十足的作品。遊戲獲選《Famitsu》平成最喜歡遊戲第二位，第三位是同年推出的《NieR：Automata》。

平成29年（2017）《薩爾達傳說 曠野之息》（Switch）

平成30年（2018）《Monster Hunter: World》（PS4）

近幾年我已沒有一款遊戲會消費多過十小時，而《Monster Hunter: World》卻玩了接近差不多250小時，還記得第一次面對恐暴龍的極度恐懼還有50HR以後一次過面對幾條上位古龍的無限興奮，期待年尾的冰原大更新。

平成30年（2018）《Monster Hunter: World》（PS4）

平成31年（2019）《Days Gone》（PS4）

今年有不少遊戲令大家玩得不亦樂乎，闊別多年的《Kingdom Hearts III》迪士尼角色隆重回歸，大家都在等待中文版，另外就是FROMSOFTWARE將天誅融入《Dark Soul》玩法的《隻狼》，還有最新鮮滾熱辣跟喪屍一起生活的《Days Gone》，成為趕及在平成完結前的最後一款大作。

平成31年（2019）《Days Gone》（PS4）

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