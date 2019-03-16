幪面超人變身大賽抱不平　專訪拉打迷父子：懶理網上毒舌繼續追夢

早前有拉打愛好者參與「幪面超人連續變身大賽」被網友毒舌留言：「如果生了一個這樣的兒子，會跟他斷絕父子關係。」未知留言網友日後會否履行承諾，不過現實生活中卻有一對熱愛拉打的父子兵，從小到大一起看特攝片、一起買Figure、還一起吃著晚飯看拉打，將幪面超人的精神從昭和傳到平成。

母親懷內看拉打

馬高斯（Marco）是「拉打」（幪面超人／假面騎士）狂熱粉絲，因為特攝而學日文，試過為追「W Hero」祭典（W解作Double，意即「拉打加戰隊」）而孤身遠赴日本，多年前於遊戲雜誌撰寫特攝英雄專欄，後來更自設facebook群組與網頁，分享個人對幪面超人的知識與熱愛。問到為何會愛上拉打，他稱自己「喺阿媽個肚入面已經開始睇拉打」，原來馬高斯的父親也是特攝愛好者：「爸爸因為熱愛拉打超人等特攝片，所以經常會跟媽媽一起看。自己『親眼』看大概是三、四歲開始，那時候跟爸爸一起看VCD，都是看昭和年代拉打，那時候覺得像恐怖片，直到長大了一點後電視台播《龍騎》，才被深深吸引。」

馬高斯兩父子都是拉打迷，他們認為玩《幪面超人》變身並不可恥，反而在網上隨便嘲笑別人愛好，不懂尊重的人才可悲。（胡劍威攝）

70年代香港聲優做宣傳

問馬爸爸為何愛上拉打，他的答案更原始：「那些年根本沒有什麼娛樂，惟有就是看電視，不過家中連電視機也沒有，結果便走到鄰舍和朋友一起看。」於是馬爸爸每逢播拉打便大模大樣走進鄰居家欣賞：「我住油塘邨，記得當年亞視（編按：應該是麗的）來屋苑宣傳《幪面超人》，小朋友都瘋湧而至，為了一些精品襟章爭個你死我活，場面墟冚。」是請了演洪大龍（日本原名本鄉猛）的藤岡弘來香港嗎？「不，是洪大龍的香港配音員。」原來早在70年代，香港已比日本更早將聲優當作明星看待！

他們家中有好多珍藏，例如超人1號和2號的經典玩具。（胡劍威攝）

愛特攝英雄源於被欺凌

自少被父親感染愛看特攝卡，但馬高斯對日本特攝英雄特別情有獨鍾的背後原因卻帶點傷痛：「中學時期曾經受過同學欺凌，具體的不想提，我只想說，幪面超人教識我面對人生低潮。」他以父親熱忱的昭和年代《幪面超人1號》作比喻，主角本鄉猛是敵人組織「修卡」（港譯「撒旦幫」）的改造人，全身都被改造直到改造腦部前基地發生爆炸而成功逃脫，之後用改造能力對抗修卡：「本鄉猛背負著悲傷，面對接二連三的敵人，就算孤身一人身負重傷，都依然為人類而戰。這份不屈的精神，或多或少幫助我面對人生低潮。」

點圖放大拉打珍藏品：



馬高斯這個《幪面超人》半透明身景品目前被炒至幾倍價錢。（胡劍威攝）

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最愛佐藤健《電王》

說到自己的最愛，馬高斯稱是《電王》。《電王》主角野上良太郎（佐藤健 飾）因應不同的「異魔神」附身，而轉變不同性格和造型：「佐藤健一人分飾多角絕對是吸引之處！」同時，《電王》的中心思想「記憶就是時間」，當中涉及到主角與姐姐的故事：「如在2007年的劇場版《幪面超人電王 俺，誕生！》中，主角的異魔神同伴面臨消失危機，而作為『特異點』的主角記憶中有他們，他們就能夠繼續存在。我覺得當中的親情、友情都十分浪漫！」

香港人夢想只剩上樓

對於近日有網友毒舌「平成幪面超人連續變身大賽」參賽者，父子二人都覺得過份，特別是一句「如果日後我看見兒子這樣做，會馬上斷絕父子關係！」他們更覺留言者不懂尊重，馬爸爸稱：「每個人都有選擇自己嗜好的權利與自由。」馬高斯指：「一開始有少少嬲，後來覺得很可悲，因為香港人的夢想好像只剩下上樓，公式化到連一點夢想都沒法去追尋。」幪面超人從一套特攝片、經過48年後的今天成為公眾認識的品牌，一路走來並不容易，橫跨了馬高斯和爸爸兩代人，成為一份『傳承』－－父與子同時感受劇集的熱血與正義感、享受拉打儆惡懲奸帶來的大快人心。

每個人心中都有英雄，當面對壞人無論是舊時的飛仔還是現今的學霸，都希望有正義之士相救，馬氏父子均認為《幪面超人》正是這種投射及精神。（胡劍威攝）

後記：跟兒子一起變身

訪問當日為了遷就拍攝效果，記者要求父子齊齊扮演變身動作，馬爸爸不習慣鏡頭表現緊張，馬高斯循循善誘教導父親。馬爸爸雖沒有明言，但以行動（加上略帶靦腆的表情）告訴大家：「我看見長大後的兒子變身，很享受跟他一起變身！」