超巨型鬆弛熊現身新宿車站　慶祝 Netflix《輕鬆小熊與小薰》開播

為了紀念Netflix的原創動畫《拉拉熊與小薰》（鬆弛熊與小薰／輕鬆小熊與小薰）正式上架播出，官方製作了一隻史上最大型的軟綿蓬鬆拉拉熊，將從即日起到5月5日在東京新宿站地下街展示。

這隻全長3.3公尺的史上最大型的軟綿蓬鬆拉拉熊，用趴着打瞌睡的姿態跟大家見面，還可以從背後的拉鍊縫隙中稍微瞥見內裏的白底藍色圓點點，可愛的樣子實在是讓人好想摸摸它但又不忍心打擾！在這裏也設置兩個拍照點，粉絲們大排長龍只為了想要留下這治癒人心的一幕。官方目前也正舉行活動，只要與這隻拉拉熊合照並且上傳到社交軟體，加上「#リラックマとカオルさん」的hashtag，便有機會獲得相關貼圖或週邊！

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Netflix 的原創動畫《拉拉熊與小薰》是由荻上直子擔任腳本，由小林雅仁導演執導，經過7個月的拍攝，製作則是花了更多的時間；配音部分也有大咖演員參與，如多部未華子、山田孝之等，絕對是一部值得觀看的治癒小品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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