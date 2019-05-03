《惡魔城》之父新作《Bloodstained血咒之城》6月推出！新舊對比

日本人氣動作遊戲《惡魔城》之父「五十嵐孝司」（暱稱：IGA）目前正在開發製作，預定 2018 年在 PC／PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出的探索型動作冒險新作《血咒之城：暗夜儀式》（Bloodstained：Ritual of the Night／ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト），正式宣布 PS4／Xbox One／PC 版將於海外 6 月 18 日推出、Switch 海外版則是預定6 月 25 日上市。

《Bloodstained 血咒之城》為過去日本 Konami《惡魔城》之父「五十嵐孝司」採用 Unreal Engine 4遊戲引擎製作，採用《惡魔城》系列粉絲們所熟悉的 2D 橫向卷軸類型動作玩法的探索動作遊戲。玩家們在遊戲中，將化身為因為鍊金術師而使得身體受到詛咒的女主角「Miriam 米莉安」，並為了解除詛咒，而在這座受到惡魔支配的巨大城堡展開無止盡的戰鬥冒險！

《Bloodstained血咒之城》體驗版舊圖與新圖對比（按下圖放大）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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