《Borderlands 3邊緣禁地3》實機試玩！優秀動作性、豐富槍枝功能

Gearbox Software和2K首次直播了《Borderlands 3 邊緣禁地3》的三小時遊戲實機展示，現場除了詳細介紹遊戲玩法，也帶來了遊戲世界、武器、機制等等的最新資訊。

《Borderlands 3 邊緣禁地3》以 Unreal 4引擎開發，並且保留系列作特有的藝術風格。玩家將再度回到星球「潘朵拉」，面對嶄新的敵對勢力（Children of the Vault，寶庫之子），過去登場的賽蓮鬥士莉莉絲將率領嶄新的部隊調查這個邪教。

遊戲中玩家可使用全新的四名寶庫獵人，FL4K 是個四處流浪的機械追蹤者，他的鋼鐵身軀底下有顆專屬於寵物惡獸們的溫暖心懷。近戰高手賽蓮阿瑪拉，隨時能用念力構成的鐵拳來砸扁眼前的敵人。莫茲的好朋友是台有十噸重的殺人機器。使用各種高科技裝置的老練特務贊恩。

與先前《邊緣禁地》系列相同，遊戲中的職業可擁有三種技能樹可以培養以外，每個職業都將裝備至少一種特殊技能動作，而且玩家首次可以體驗新增的衝刺滑行以及跳躍攀爬的跑酷性動作，讓遊戲增添更優秀的動作性。

玩家首次可以體驗新增的衝刺滑行以及跳躍攀爬的跑酷性動作，讓遊戲增添更優秀的動作性。（gamebase）

槍枝更是本作主打的豐富要素，每把槍枝都可能具備兩種以上的火力模式，並且讓玩家在顫動中自由切換，掩體更可以被摧毀造成爆炸、物理性的傷害，玩家在可以體驗更多元性的基於物理化學元素性的環境互動要素，像是油能助長火勢、水可以加強導電性。遊戲中也展示了該遊戲中軍事企業製造的槍枝特性，有些特殊品牌的武器在填裝時丟槍，產生為一把新的武器效果。前作的拋槍在本作更有多種變化，可以變成追蹤火箭、或者是跳躍爆炸的能量球，因此也有自動行走的特殊能力。除了提供玩家單打獨鬥的樂趣，本次在多人連線方面有著相當友善的設計，高等玩家加入低等玩家的遊戲中，敵人難度依然以遊戲主開房玩家的為優先考量來自動調整，但是高等玩家卻可以獲得符合等級需求的高級戰利品。

在本次展示活動的最後播放了一支全新預告片讓大家瞧見《邊緣禁地3》的壯觀遼闊，展示本作為目前為止規模最大、內容最豐富的《邊緣禁地》遊戲，本作將於 PC Epic Game Store、PS4、Xbox One 平台發行。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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