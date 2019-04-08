【IZ*ONE】宮脇咲良IG大曬金髮馬尾Look　喪吸中日韓粉33萬Like

人氣女子偶像團體IZ*ONE成員宮脇咲良日前於團體的官方IG公開了其金髮馬尾的新造型，引起了網路上極大迴響。

宮脇咲良對全新金髮馬尾Look看來非常滿意，大影特影慰Fans▼

在這個Po的前一天IZ*ONE於韓國發售第二張團體迷你專輯「HEART*IZ」，一眾成員於韓國的藍色廣場舉辦了媒體鑑賞會。首次挑戰金髮的宮脇咲良在IG上除了發布照片外，還問Fans「金髮馬尾大家覺得如何？還適合嗎？果然我還是蠻喜歡馬尾的。」鑑賞會上她也提到「至今沒有什麼挑戰的機會，希望能夠讓大家看到我新的魅力。」

照片一公開後下面就有許多來自韓國、中國、日本的網友，留下許多「太可愛了！」「非常非常適合妳喔！」「這種可愛犯規了」稱讚的留言。

按圖看更多IZ*ONE宮脇咲良靚相▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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